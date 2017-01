Incendiu la Postul de Politie din Muntenii de Jos

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit, ieri dimineatã, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la postul de politie din localitatea Muntenii de Jos. La fata locului au fost trimise trei autospeciale de lucru cu apã si spumã, o autospecialã de primã interventie si comandã cu 15 subofiteri si 2 ofiteri, care au actionat sub comanda inspectorului sef. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta cu flacãrã deschisã la acoperisul postului de politie. Misiunea pompierilor s-a dovedit a fi destul de dificilã, avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile (vant extrem de puternic si temperaturã geroasã), precum si vizibilitatea redusã cauzatã de fumul dens. Pompierii au reusit sã lichideze incendiul in limitele gãsite, inainte ca flãcãrile sã se propage si in interiorul clãdirii. Au ars circa 60 mp din acoperisul pe structurã din lemn si invelitoare din tablã al imobilului si s-au degradat alti 140 mp. Cauza probabilã a incendiului a fost un scurt-circuit electric.