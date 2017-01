Încã o casã în pericol sã ardã, din cauza unui cos de fum defect

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o casã din Muntenii de Sus. Joia trecutã, putin dupã ora 22.00, un apel sosit in dispeceratul comun ISUSAJ a anuntat producerea incendiu, din fericire, fãrã persoane surprinse in interior. La fata locului s-a deplasat un echipaj de stingere, cu o autospecialã de lucru cu apã si spumã, din cadrul Detasamentului de Pompieri Vaslui. La sosirea la fata locului, incendiul se manifesta in interiorul podului, acesta fiind inundat cu fum, cu posibilitate de propagare la intreg acoperisul casei. Incendiul a fost lichidat imediat, flãcãrile distrugand doar 2 mp din planseu din lemn si deteriorand alti circa 2 mp din acoperisul din tiglã pe asterealã din lemn. Cauza probabilã o reprezintã un cos de fum neprotejat termic. Pentru evitarea unor evenimente asemãnãtoare, pompierii reamintesc cetãtenilor importanta respectãrii unor mãsuri minime de prevenire a incendiilor specifice utilizãrii cosurilor de fum, menite sã asigure protejarea vietii si a bunurile populatiei. Astfel, asigurati verificarea, repararea, izolarea termicã si curãtarea periodicã a cosurilor de evacuare a fumului. Cosurile de fum trebuie curãtate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare. De asemenea, cosurile trebuie izolate termic fatã de materialele combustibile ale planseului sau acoperisului (grinzi, asterealã de lemn si alte asemenea).