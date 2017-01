În zile de urgie, salvatorii, la datorie

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Sâmbãtã si duminicã, zilele în care ninsoarea si viscolul au avut cea mai mare intensitate, Serviciul Judetean de Ambulantã a rãspuns la nu mai putin de 298 de solicitãri din partea vasluienilor aflati în nevoie. La fel de multe ca într-o perioadã mai „plinã”, din timpul anului, numai cã multe dintre interventii au fost la limitã, contracronometru în conditii deosebit de dificile. Nu de putine ori, ambulantierii trimisi în ajutorul bolnavilor au avut, la rându-le, nevoie de ajutor, acordat fãrã ezitare, de pompieri, politisti, jandarmi, politisti de frontierã, de lucrãtorii societãtilor care s-au ocupat de dezãpezire. Când nici acestia nu au fãcut fatã, în ajutor au sãrit concetãtenii celor aflati în suferintã, vecini sau autoritãti locale, care i-au cãrat cu mijloace proprii pânã au putut fi preluati de ambulante. Deplina implicare a tuturor a fãcut ca, de aceastã datã, toate cazurile sã fie rezolvate la timp, iar numãrul victimelor gerului si viscolului sã fie minim.

Zeci de persoane salvate din autovehiculele rãmase blocate in nãmeti, sute de bolnavi, unii in stare criticã, transportati la spitale, eforturi, uneori supraomenesti, pentru a ajunge la cei aflati in nevoie, acesta ar fi bilantul celor 4 zile de adevãratã iarnã abãtutã asupra judetului Vaslui. Cu totii, cei care au intervenit, pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã Vaslui, politisti de frontierã, ambulantieri, jandarmi, politisti, lucrãtori ai firmelor de dezãpezire ori din cadrul autoritãtilor locale, considerã insã cã nu si-au fãcut decat datoria. Printre cei mai implicati in salvarea de vieti omenesti au fost lucrãtorii Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui, care, in doar 48 de ore, de sambãtã panã luni dimineatã, au intervenit la 298 de solicitãri. ‘Într-o zi normalã, avem circa 100 – 110 solicitãri, intr-o zi ‘plinã’, circa 150 – 170 solicitãri. Acum, a fost ceva mai greu, au fost cazuri in care ambulantele au rãmas inzãpezite, sau, cu toate eforturile, nu au mai putut inainta. De fiecare datã, cu ajutorul lucrãtorilor din alte structuri implicate, am reusit sã ne ducem la bun sfarsit misiunea, si sã- i transportãm la spital pe cei aflati in suferintã. Nu a fost nimic special, doar zile normale de muncã la SAJ Vaslui’, povesteste medicul urgentist Daniel Ungureanu. Acesta a adresat multumiri tuturor celor care, in caz de nevoie, au sãrit in ajutorul colegilor sãi de pe ambulante. ‘Fãrã pompieri, jandarmi, politisti de frontierã sau simpli cetãteni care ne-au acordat asistentã, misiunea noastrã ar fi fost mult mai grea, dacã nu imposibilã. Cu ajutorul lor, am reusit sã rezolvãm toate cazurile, chiar si acelea care erau la limitã’, a adãugat medicul Ungureanu. Iar situatii de acest gen au fost foarte multe in aceste zile. Doar duminicã dupã-amiazã, ambulantierii au fost solicitati sã intervinã in cazul a 3 gravide, din Rasesti, Fãlciu ori Rediu, Rosiesti, cãrora li se declansase travaliul, dar si pentru a aduce, de la Centrul medical Vutcani, acolo unde fusese transportatã de pompierii militari, o fetitã de doar 19 luni, cu probleme respiratorii. O femeie in varstã de 73 de ani, cu grave probleme respiratorii, din Ranceni, comuna Berezeni, dar si un bãrbat de 56 de ani, din Musata, aceeasi comunã, au putut fi salvati si ulterior transportati la spital cu ajutorul politistilor de frontierã duminicã dupã-amiazã, pentru ca politistii de frontierã sã intervinã luni, tot la Ranceni, pentru a transporta la ambulanta rãmasã inzãpezitã o femeie gravidã in 7 luni care avea o crizã de epilepsie. Tot duminicã, ambulantele au fost trimise in ajutorul unui bãrbat in varstã de 44 de ani, din Bobesti, comuna Duda Epureni, care avea degerãturi la maini, dar si a unui bãtran de 65 de ani, din Huc – Todiresti, descoperit inconstient, si care, pentru a fi dus panã la ambulantã, a fost nevoie de intervetia pompierilor militari. Acestea au fost cazurile cele mai grave, dar, cu totii, vasluienii care au avut probleme de sãnãtate, au fost transportati in sigurantã la spitale.