În 2016, CJ Vaslui a bãgat adânc mâna în economii!

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Dat fiind putinul primit anul trecut de la guvernul tehnocrat, Consiliul Judetean Vaslui s-a vãzut nevoit, pentru a putea continua proiectele începute anterior, sã foloseascã peste jumãtate din banii din excedentul bugetar înregistrat la sfârsitul anului 2015. Este vorba de nu mai putin de 16,268 milioane lei, bani care au mers pe proiectele de reabilitare a drumurilor judetene, pe cel al gropii de gunoi de la Rosiesti ori cãtre investitii la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Noroc cã a fost de unde, pentru cã, altfel, toate aceste proiecte ar fi fost suspendate.

La urmãtoarea sedintã a Consiliului Judetean Vaslui, consilierii urmeazã sã aprobe acoperirea defnitivã pentru 2016 a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului judetului Vaslui, in sumã de 16,278 milioane lei, din excedentul bugetar inregistrat la sfarsitul anului 2015. La inceputul anului trecut, bugetul judetului inregistra un excedent bugetar in sumã de 29,944 milioane lei, pentru ca, la sfarsitul anului, din analiza contabilã, precum si din nota comunicatã de Trezorieria Vaslui, in contul respectiv sã se mai regãseascã doar putin peste 13,5 milioane lei. Poate nu s-ar fi ajuns la aceastã situatie ori suma folositã ar fi fost mai micã dacã, in 2016, banii destinati investitiilor in judetul Vaslui de cãtre guvernul tehnocrat nu ar fi fost mult mai putini decat in anii anteriori. ßExcedentul mare de la sfarsitul anului 2015 s-a inregistrat nu neapãrat din cauza faptului cã au fost fãcute economii, ori cã nu am fost in stare sã cheltuim banii, ci pentru cã in cei 3 ani de guvernare a guvernului PSD condus de Victor Ponta, judetului Vaslui i-au fost recunoscute necesitãtile si, in consecintã, au fost alocati bani pentru investitii, unele dintre ele cu implementare multianualã. Banii oricum erau destinati implementãrii unor proiecte, cum este cazul gropii de gunoi de la Rosiesti, a celor de reabilitare a unor drumuri judetene, ori pentru continuarea investitiilor la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. O parte dintre aceste investitii au fost finalizate, altele vor continua si in acest an, cand vom mai folosi o parte din excedentul de 13,5 milioane lei rãmas la sfarsitul anului 2016. Anul trecut, de la guvernul de stat, au venit foarte putini bani pentru sectiunea de dezvoltare, astfel cã, dacã nu am fi avut rezervele respective, ar fi trebuit sã amanãm toate aceste investitii, cu toate consecintele ce ar fi decurs din acest lucru: intarzieri, penalizãri etc.’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Acesta a adãugat cã, in prezent, se lucreazã la proiectul de buget al judetului Vaslui pentru anul 2017, asteptandu-se, pentru a fi finalizat si supus dezbaterii publice, doar prezentarea si aprobarea bugetului de stat. ßSperãm sã nu mai avem aceeasi situatie de anul trecut, cand, pe sectiunea de functionare, am fost pe regim de ‘avarie’, iar la cea de dezvoltare, a trebuit sã ne planificãm foarte atent cheltuielile pentru a face fatã, fãrã sã blocãm vreun proiect de importantã majorã pentru cetãteni ori pentru dezvoltarea judetului. La intocmirea bugetului pentru acest an, vom da dovadã de aceasi chibzuintã, astfel incat nu doar sã continuãm si sã finalizãm investitiile incepute, dar sã demarãm si proiecte noi, asa cum neam angajat in fata cetãtenilor la alegerile locale de anul trecut’, a adãugat vicepresedintele Ciprian Trifan.