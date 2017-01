Iatã noile valori ale rovinietei intrate în vigoare!

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Rovinietele pentru vehiculele de transport marfã s-au ieftinit, începând cu data de 20 ianuarie, cu exceptia celor cu MTMA mai micã sau egalã cu 3,5 tone. În schimb, au fost mentinute valorile tarifului de utilizare si de trecere pe reteaua de drumuri nationale pentru autoturisme, microbuze si autocare, a informat Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

ßCompania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeazã utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania cã, incepand cu data de 20.01.2017, ora 00:00, au intrat in vigoare noile valori ale tarifului de utilizare (rovinietã) conform modificãrilor aduse prin Legea nr. 221/2016, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania’, spune CNAIR, intr-un comunicat. Astfel, la vehiculele de transport marfã cu MTMA mai mare de 3,5 tone si mai micã sau egalã de 7,5 tone valoarea rovinietei pentru sapte zile scade la 16 euro, de la 20 de euro, pentru 30 de zile la 32 de euro de la 52 de euro, iar pentru 90 de zile ajunge la 92 de euro, de la 120 de euro. În schimb, valorile tarifului pentru o zi si pentru un an au fost mentinute la 4 euro si, respectiv, 320 de euro. La vehiculele de transport marfã cu MTMA mai mare de 7,5 tone si mai micã de 12 tone, pretul rovinietei a scãzut: la sapte zile va fi de 28 de euro, in loc de 35 de euro, pentru 30 de zile va ajunge la 56 de euro, de la 91 de euro, iar la 90 de zile va fi de 160 de euro, fatã de 210 euro. De asemenea, se mentin tarifele pentru o zi, la 7 euro, si pentru 12 luni, la 560 de euro. În cazul vehiculelor de transport marfã cu MTMA mai mare sau egalã de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), tarifele au scãzut pentru 7 zile, la 36 euro, la 30 de zile la 72 de euro si la 90 de zile la 206 euro. La vehiculele de transport marfã cu MTMA mai mare sau egalã de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), a scãzut rovinieta pentru 30 de zile la 121 de euro, de la 143 de euro, si cea pentru 90 de zile la 345 de euro, de la 374 de euro. În acest caz se mentin valorile pentru o zi (11 euro), pentru sapte zile (55 euro) si pentru un an (1210 euro). În ceea ce priveste vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducãtorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducãtorul auto), a scãzut tariful doar pentru rovinieta pentru o zi, de la 4 euro la 2 euro. Rovinietele achitate anterior datei de 20.01.2017 isi mentin valabilitatea. Panã la finalizarea conditiilor tehnice de imple – mentare cu operatorii de telefonie mobilã din Romania a noilor categorii (G – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune – inclusiv conducãtorul auto – si maximum 23 locuri pe scaune – inclusiv conducãtorul auto, si H – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune – inclusiv conducãtorul auto), emiterea rovinietelor prin intermediul serviciului de mesagerie scurtã (SMS) se va putea realiza doar pentru categoriile A, B, C, D, E, F. La momentul la care vor fi definitivate conditiile tehnice pentru implementarea serviciului de emitere roviniete prin SMS pentru categoriile G si H, CNAIR va informa utilizatorii retelei de drumuri nationale cu privire la acest aspect’, subliniazã compania.