Hotul de la pãcãnele a fost, în sfârsit, arestat

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Un bãrbat în vârstã de 37 de ani, pe numele cãruia fusese emis un mandat de arestare preventivã în lipsã, a fost preluat de politistii de investigatii criminale si condus în vederea executãrii pedepsei în arestul IPJ Vaslui. Bãrbatul fusese dat în urmãrire nationalã si internationalã.

Pe 12 septembrie 2016, Politia municipiului Barlad a fost sesizatã de o femeie in varstã de 36 de ani, care a afirmat cã, in dupã-amiaza acelei zile, in timp ce se afla la serviciu, in calitate de operator al unei sãli de jocuri din municipiul Barlad, un tanãr necunoscut i-a sustras 9.000 de lei dintr-un sertar al localului. Femeia a pãrãsit imobilul respectiv pentru a cumpãra produse alimentare de la un magazin din apropiere. Politistii Biroului de Investigatii Barlad au demarat cercetãri, iar in urma investigatiilor efectuate au identificat persoana bãnuitã de comiterea faptei ca fiind Cãtãlin L., de 37 de ani, domiciliat in comuna Banca. Dupã comiterea faptei, bãrbatul s-a sustras cercetãrilor, reusind sã stea aproape patru luni sub ßradarul’ politistilor. Pe numele acestuia a fost intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de furt. Urmare a probatoriului administrat de politisti, Judecãtoria Barlad a emis pe numele lui Cãtãlin L. mandat de arestare preventivã in lipsã, bãrbatul fiind dat in urmãrirea nationalã si internationalã. Pe 8 ianuarie, Cãtãlin L. a fost identificat de politistii de frontierã in Vama Nãdlac. Acesta a fost preluat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui, care l-au condus in arestul IPJ Vaslui.