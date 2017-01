Greu cu deszãpezirea printre blocuri! Cu oamenii, si mai greu!

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Se plâng cã nu au locuri de parcare, în special pe timp de iarnã, dar nu se sinchisesc sã îsi mute, mãcar temporar, masinile din fata blocurilor. Cam asta este situatia pe strãzile si aleile Bârladului, unde autoritãtile se chinuie de zile în sir sã elibereze carosabilul de cantitãtile mari de zãpadã strânse de viscol.

Dacã ar putea, multi barlãdeni si-ar parca masinile chiar in scara blocului, pentru a intra in apartamente cat mai repede. Cum nu pot, mai ales pe aceastã vreme, fiecare isi lasã autoturismul pe unde apucã, netinand cont cã i-ar putea incomoda atat pe ceilalti participanti la trafic, cat mai ales pe drumari, care in aceste zile se luptã de zor cu mormanele de zãpadã stranse printre blocuri. Indiferent cã le lasã la un metru distantã de trotuar sau in coltul intersectiilor, unii demonstreazã cã in traiul lor zilnic, comoditatea a ajuns la rang de artã. Rar s-au putut vedea, in ultimele zile, prin Barlad, localnici care sã punã mana pe o lopatã sã curete zãpada adunatã prin parcãri, sau chiar pe trotuarele din fata blocurilor. Cu toate acestea, multi se plang cã autoritãtile nu au intervenit sã ii salveze din ‘iadul alb’. ‘Pe cele mai multe alei de la noi din asociatie n-a intrat niciun utilaj, desi am cerut ajutor la primãrie. Mereu ne-au spus cã intrã peste o orã, peste douã si… nimic. Cand ne-am interesat de ce nu au venit, ne-au chemat la fata locului si ne-au arãtat cã nu pot intra tractoarele si lamele din cauza unora care si-au parcat masinile pe unde au apucat. Mai grav este cã unii le tin in stradã de cand a venit gerul si nu le-au mai putut porni. Problema este cã nici nu stim cui apartin, ca sã luãm legãtura cu proprietarii’, s-a plans administratorul unei asociatii de proprietari din Barlad. Însã, desi situatia autovehiculelor stationate alandala pare a fi specificã strãzilor mai mici si aleilor din localitate, si pe cel mai intens circulat bulevard din oras – in spetã Republicii – sunt masini abandonate de proprietari. Este vorba in special de cele scoase la vanzare in locuri ‘mai vizibile’, adicã aproape de centrul orasului. Ce-i drept, aici si primãria are partea ei de vinã, in solidar cu cei care au condus-o in ultimii 25 de ani, pentru cã nu s-au gandit niciodatã sã amenajeze un targ auto in localitate, desi au constatat cã, de la an la an, numãrul celor care isi vand masinile este tot mai mare.

„Lumea vrea sa ne facem treaba, dar nu ne lasa!”

‘Cred cã am avut zeci de astfel de situatii. Nu am putut intra cu utilajele pe multe strãzi lãturalnice, in special din zone precum Judecãtoria Barlad, ‘Stadion’, in stanga si drepta Republicii, pe aleile de la Scoala nr. 8, pe strada Campia libertãtii, in spate la ‘Nelcor’, sau in zona fostei sãli a sporturilor, la Scoala nr. 9, spre Stadionul Municipal ‘Fepa’, prin zona asociatiei despre care mi-ati spus si dumneavoastrã si… nici nu mai tin minte pe unde. Ideea este cã am avut foarte multe astfel de situatii si toate datorate felului in care unii inteles sã isi stationeze masinile, pe o astfel de vreme. Lumea vrea sã ne facem treaba, dar nu ne lasã! Dar nici nu pune mana pe lopeti! Facem un apel public la toti care si-au lãsat masinile blocand accesul utilejelor sã le retragã, mãcar temporar, pentru a putea pãtrunde peste tot. Totodatã, apelãm si cei care, probabil din obisnuintã – care nu este neaparat si bunã – sã nu mai scaotã zãpada din curti si sã o arunce in stradã. La cat a nins, zãpada se poate foarte bine depozita la rãdãcina pomilor, a viei sau a copacilor de pe trotuare. Altfel, ce facem? Noi o mutãm pe trotuar si ei in inapoi in stradã si viceversa?’, ne-a declarat Adrian Bobeicã, directorul executiv al SC Compania de Utilitãti Publice SA Barlad, societatea Consiliului Local care se ocupã cu deszãpezirea tuturor strãzilor din localitate, cu exceptia Bulevardului Republicii.