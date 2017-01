Grea viata de copil în judetul Vaslui!

marți, ianuarie 31, 2017, 3:00

În 2016, la Telefonul Copilului 116 111 s-au înregistrat 4.565 de situatii de abuz asupra copiilor, abuz de tip bullying, violentã în familie si discriminare. Comparativ cu anul precedent, cresterea numãrului cazurilor de abuz asupra copiilor este de 45,24%. Forma de abuz preponderent întâlnitã în cazuistica Asociatiei Telefonul Copilului este agresiunea fizicã, prezentã în 1.877 de cazuri, cu 46,75% mai multe fatã de anul 2015. Cele mai multe cazuri au fost raportate din Moldova (27,85%), la acest capitol Vasluiul ocupând un nedorit loc IV la nivel national, dupã judetele Vrancea, Constanta si Teleorman.

‘Numãrul cazurilor de abuz inregistrate la Telefonul Copilului a crescut constant, iar acest lucru nu face decat sã oglindeascã problemele in continuã crestere in societatea romaneascã. Faptul cã din ce in ce mai multe persoane au incredere sã apeleze 116 111 si sã raporteze abuzuri asupra copiilor este de bun augur si semnificã faptul cã mentalitãtile s-au schimbat si cã nu mai trãim aceeasi resemnare in fata suferintei, mai ales din partea copiilor. Totusi, luna aceasta se implinesc 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeanã, moment in care constatãm cã aderarea a condus mai mult la alinierea legislatiei nationale la cea europeanã si mai putin, insã, la modalitãti concrete de aplicare a acesteia. Mai mult decat atat, la nivel social, abuzurile la adresa oricãrei persoane, copil sau nu, ar trebui sã se loveascã de tolerantã zero’, a declarat Cãtãlina Surcel, Director Executiv al Asociatiei Telefonul Copilului.

Crestere pe linie în anul 2016

În anul 2016, numãrul total de apeluri inregistrate la 116 111 a fost de 88.986, iar dintre acestea 10.356 reprezintã cazuri care au necesitat interventie si monitorizarea de lungã duratã a specialistilor Asociatiei Telefonul Copilului, in colaborare cu reprezentantii institutiilor abilitate la nivel local. Numãrul total al cazurilor sesizate la 116 111 in anul 2016 a inregistrat o crestere cu 33,71% fatã de anul precedent. Complexitatea cazurilor sesizate la 116 111 a impus alocarea unui numãr tot mai mare de minute de consiliere dedicate fiecãrui apel. Astfel, durata medie a unui apel a crescut de la 10 – 15 minute, in anii precedenti, la 15 – 30 de minute in anul 2016. Asociatia Telefonul Copilului a oferit beneficiarilor, prin intermediul serviciului Telefonul Copilului 116 111, 541.642 de minute de consiliere psiho-socialã si juridicã gratuite. 32.30% dintre apelanti au expus mai mult de douã probleme pentru care au solicitat consiliere psihosocialã/ juridicã de lungã duratã, iar 8,33% au expus trei probleme. Nevoia de consiliere psihologicã a beneficiarilor a reprezentat un procentaj de 29,83%, respectiv 3.090 de situatii. Problemele semnalate au fost legate de: nevoia de comunicare cu privire la exprimarea propriilor ganduri, temeri, sentimente legate de familie in procentaj de 39,40%, probleme specifice adolescentilor (crizã de identitate, probleme sentimentale, dificultãti in relationare, anxietãti) in procentaj de 32,88%, disfunctionalitãti in familie in procentaj de 19,29%, depresii si tulburãri de comportament in procentaj de 4,94% si comportamente neadecvate manifestate prin gan – duri/gesturi extreme in procentaj de 3,49%. 72,85% dintre copii (44,29% fete si 28,56% bãieti) au manifestat nevoia de suport psiho-emotional, iar 27,15% dintre pãrinti sau alti adulti au solicitat consiliere psihologicã pentru imbunãtãtirea relatiei copil – pãrinti. Pe segmentul gen raportat la grupele de varstã, datele sunt urmãtoarele: fete 9 – 12 ani (19,29%), fete 16 – 18 ani (11,59%), fete 13 – 15 ani (10,53%), bãieti 16 – 18 ani (9,72%), bãieti 13 – 15 ani (8,20%), bãieti 9 – 12 ani (7,30%), bãieti 6 – 7 ani (3,34%) si fete 6 – 7 ani (2,88%).

Cazuistica

Principalele forme de abuz sesizate au fost: molestarea fizicã (37,32%), abuzul emotional (25,93%) si neglijarea (24,11%). Mediul de desfãsurare al abuzului indicã urmãtoarele procentaje: in familie (65,71%), familia extinsã, asistentã maternalã si centrul de plasament (17,39%), in spatiul public (11,05%) si in mediul scolar (5,85%). Agresorii copiilor au fost: pãrintii sau unul dintre pãrinti (72,96%), un alt copil (9,81%), o altã rudã (6,65%), un alt adult (5,93%) si alte categorii (4,65%) din care fac parte: concubin /concubinã al/a unuia dintre pãrinti, cadru didactic, asistent maternal sau membru al personalului centrului de plasament. Sesizãrile legate de fenomenul bullying au inregistrat o crestere in procentaj de 25,41% fatã de anul trecut, respectiv 1.545 de cazuri. Formele in care s-a manifestat fenomenul bullying au fost: insulte, jigniri, porecle, sarcasm in procentaj de 42,98%, loviri, imbranciri in procentaj de 38,58% si intimidare, denigrare, insulte cu privire la statutul social in procentaj de 18,44%. Abuzul de tip bullying a avut loc, cu precãdere, in scoalã/grãdinitã (81,96%) si in medii precum online/spatiul public (18,04%). Agresorii asociati abuzului de tip bullying au fost: alt copil (97,44%), cadru didactic (1,47%) si alt adult (1,09%). 84,97% au fost copii cei care au sesizat situatii de abuz de tip bullying (51,02% bãieti si 33,95% fete), iar 15,03% pãrinti sau alti adulti. Pe segmentul gen raportat la grupa de varstã, datele colectate de Asociatia Telefonul Copilului sunt urmãtoarele: bãieti 9 – 12 ani (34,15%), fete 9 – 12 ani (23,80%), bãieti 16 – 18 ani (7,41%), fete 13 – 15 ani (6,83%), bãieti 13 – 15 ani (6,05%), bãieti 6 – 7 ani (3,41%), fete 6 – 7 ani (3,32%). Solicitãrile de consiliere juridicã au inregistrat o crestere in procentaj de 24,42% fatã de anul 2015, respectiv 1.187 de situatii. Acestea s-au referit la: probleme legate de familie (incredintarea minorului, violenta in familie, mentinerea legãturilor personale ale copilului cu pãrintele care nu a obtinut incredintarea) in procentaj de 60,57%, drepturile copilului in procentaj de 24,18% si alocatii / prestatii sociale in procentaj de 15,25%.

Tipuri de apelanti

Copiii si adolescentii care au contactat 116 111 in anul 2016 provin din: familii nucleare (84,17%), familii monoparentale (8,10%), familii extinse (5,03%), respectiv familii adoptatoare, alte familii care au primit copii in plasament, precum si copii ai cãror pãrinti au decedat (2,70%). Starea emotionalã a copiilor la inceputul apelului a fost identificatã de specialistii Asociatiei Telefonul Copilului astfel: 56,57% dintre copii simteau apãsare, 16,27% frustrare/ depresie, 11,64% fricã/anxietate, 9,10% tristete/singurãtate si 6,42% furie/panicã. Bãietii au contactat cel mai mult Telefonul Copilului 116 111, in procentaj de 40,05%, urmati de fete in procentaj de 34,23%. Pãrintii sau alti adulti au contactat 116 111 in procentaj de 25,72%. Mediul de provenientã cel mai frecvent raportat a fost mediul urban (46,89%) urmat de mediul rural (40,34%). În 12,77% dintre situatiile inregistrate la 116 111, apelantii nu au dorit sã mentioneze mediul de provenientã. Regiunea raportatã cu preponderentã a fost Moldova (27,85%), urmatã de Muntenia (21,32%), Bucuresti (11,58%), Transilvania (10,25%), Oltenia (10,11%), Dobrogea (6,60%) si Banat (2,28%). Apelantii au solicitat confidentialitate privind regiunea din care provin intr-un procentaj de 10,01% dintre situatii. În ceea ce priveste repartizarea pe judete, cele mai multe cazuri au fost inregistrate din judetele Vrancea, Constanta, Teleorman, Vaslui, Neamt, Bucuresti (sector 5), Dambovita, Ilfov, Dolj, Olt, iar cele mai putine au fost sesizate din judetele Covasna, Harghita, Sãlaj, Tulcea, Bihor, Satu Mare, Bistrita-Nãsãud, Brãila, Mehedinti si Arad. 116 111 este linia europeanã de asistentã pentru copii, gestionatã in Romania de Asociatia Telefonul Copilului si Telekom Romania. Apelul cãtre 116 111 este oferit gratuit de Telekom Romania si Telekom Romania Mobile Communication.

Despre Asociatia Telefonul Copilului

Cu o experientã de 15 ani in domeniul protectiei drepturilor copilului si ale familiei, Asociatia Telefonul Copilului este singura organizatie neguvernamentalã, nonprofit, din Romania, care pune la dispozitia copiilor si pãrintilor o linie telefonicã de asistentã la nivel national. 7 zile din 7, intre orele 08.00- 00.00, Asociatia Telefonul Copilului rãspunde apelurilor copiilor si pãrintilor la 116 111, numãr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2016, un numãr total de 2.263.237 de apeluri a fost inregistrat de Asociatia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 69.480 de cazuri care au necesitat interventia institutiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Telekom Romania. Pentru informatii detaliate legate de Asociatia Telefonul Copilului si activitatea acesteia, vã rugãm sã ne contactati la numerele de telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@ telefonulcopilului.ro sau sã accesati website-ul organizatiei noastre www.telefonulcopilului.ro.