Gerul si-a luat tributul în judetul Vaslui

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Miercuri, doi bãtrâni, o femeie în vârstã de 76 de ani din satul Jigãlia, comuna Suletea, si un bãrbat în vârstã de 67 de ani, din satul Horga, comuna Epureni, au fost gãsiti de vecini morti, din cauza hipotermiei. Un alt bãrbat în vârstã de 50 de ani, fochistul care asigura cãldura la grãdinita din Botesti, cunoscut cu probleme cardiace, a murit din cauza unui soc termic, imediat ce a iesit din unitatea de învãtãmânt.

În ciuda atentionãrilor si a eforturilor autoritãtilor publice, gerul din ultimele zile a mai fãcut trei victime in randul vasluienilor. Este vorba de persoane in varstã, care locuiau singure, si care au fost descoperite de vecini moarte de frig in propriile gospodãrii, sau, la Botesti, de un bolnav cronic, ucis de diferenta de temperaturã dintre interiorul institutiei pe care o avea in grijã, si cele de afarã. Miercuri, in jurul orelor 11.00, o femeie in varstã de 76 de ani care locuia in satul Jigãlia, comuna Suletea, a fost descoperitã de vecini moartã chiar in fata usii. Femeia, care locuia singurã si era monitorizatã de autoritãtile locale din comunã, murise in timpul noptii, cand a iesit la toaleta din curte si, cel mai probabil, s-a impiedicat si nu s-a mai putut ridica din zãpafã. Un al doilea caz semnalat miercuri a fost cel a unui bãrbat in varstã de 67 de ani, din satul Horga, comuna Epureni, care, la fel, locuia singur. Omul nu mai fusese vãzut de la inceputul sãptãmanii. Alertati de lãtrãturile cainilor pe care bãrbatul ii crestea, vecinii au intrat in locuinta acestuia, unde l-at descoperit pe bãtran cãzut langã usa de la intrare si avand pe fatã semne de muscãturi de caine. În ambele cazuri, politistii au deschis anchete, pentru a determina cauzele exacte ale decesului. Ieri dimineatã, un bãrbat angajat al unei firme care avea contract cu Primãria Botesti in vederea furnizãrii de agent termic la grãdinita din comunã, a fost descoperit decedat de trecãtori chiar in fata unitãtii de invãtãmant pe care o avea in grijã. Bãrbatul, in varstã de 50 de ani, cunoscut cu probleme cardiace, a suferit, cel mai probabil un soc termic, la iesirea din spatiul incãlzit, afarã fiind minus 15 grade Celsius. Ambulantierii chemati in ajutor nu au mai putut face nimic pentru victimã, fiind declarat decesul. În acest caz, se fac verificãri atat de cãtre politisti, care au deschis un dosar penal, cat si de cãte inspectorii ITM, dat fiind cã decesul s-a petrecut in tip ce victima era in timpul programului. De la sfarsitul sãptãmanii trecute, numãrul vasluienilor decedati din cauza gerului a ajuns la 6, incluzand aici si pe bãtranul din Tanacu decedat in urma unui incendiu care a avut drept cauzã supraincãlzirea sobei din locuintã.

Gerul a ucis si în sudul judetului

În ultimele douã zile, doi varstnici din zona Barladului si-au pierdut viata din cauza temperaturilor extrem de scãzute, alti doi au fost salvat in extremis iar un tanãr de 18 ani a fost ‘cules’ de pe strãzi inghetat bocnã. Cele douã victime care si-au pierdut viata sunt o femeie de 76 de ani, din comuna Banca, si bãrbatul in varstã de 67 de ani din satul Horga, comuna Epureni. Femeia a fost descoperitã moartã, in zãpadã, in fata casei. Mult mai norocosi au fost alti doi varstnici, unul din comuna Vinderei, in varstã de 66 de ani, care a fost salvat la timp, dar dupã ce a suferit degerãturi puternice la nivelul mainilor, si o femeie in varstã de 80 de ani, din Barlad, care a fost diagnosticatã cu hipotermie severã. Totodatã, autoritãtile au reusit sã-i salveze viata si unui tanãr fãrã adãpost, in varstã de 18 ani, din Barlad, care a fost luat de pe stradã inghetat bocnã si dus in adãpostul special amenajat de primãria localã.

Marian Mocanu

Adrian Arnautu