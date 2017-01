Gerul nenoroceste culturile de toamna!

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Temparaturile extrem de scãzute din aceste zile riscã sã calamiteze în totalitate culturile agricole. Viscolul a spulberat zãpada de pe câmpuri, asa cã plantele au fost lovite în plin de gerul puternic. Producãtorii au transmis deja primele informãri cãtre Directia pentru Agriculturã Vaslui, prin care aratã cã sute de hectare de grâu, rapitã, orz, triticale au fost, deja, afectate de ger. Cum Vasluiul este sub o atentionare de cond portocaliu de ger, cu temperaturi de pânã la minus 29 de grade, agricultorii se asteaptã la ce este mai rãu.

Temperaturile extreme din ulti – mele zile au afectat sever culturile agricole semãnate in toamna anului trecut. Din pãcate, stratul de zãpadã protector pe care il asteptau fermierii a fost insuficient, iar culturile au rãmas descoperite in fata gerului. Chiar dacã a mai nins, din cauza rafalelor de vant foarte puternice, zãpada de pe campuri a fost mãturatã de viscol iar plantele au fost lovite de frigul puternic. Grav este faptul cã, pentru aceste zile, judetul Vaslui este sub incidenta unei atentionãri de cod portocaliu de ger. În aceste conditii este de asteptat ca dezastrul din sectorul agricol sã fie iminent.

Sute de hectare afectate de înghet

La solicitarea Ministerului Agriculturii, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a trimis o circularã celor peste 200 de producãtori din judet, pentru a vedea care este situatia in teren. Au fost solicitate date cu privire la grosimea stratului de zãpadã, tipul culturilor afectate, suprafetele pe care se constatã fenomenul de inghet. Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, a precizat cã s-au primit deja primele situatii din zona Husi, Banca, Vetrisoaia, Codãesti. Potrivit acestor date, la Codãesti a fost afectatã de inghet o suprafatã de 325 hectare (215 hectare rapitã, 100 hectare grau, 10 hectare orz), Banca cu 140 hectare (90 hectare grau, 50 hectare triticale), Vetrisoaia 155 hectare afectate de inghet, din care 80 hectare semãnate cu rapitã, iar la Husi, 40 de hectare de rapitã. ‘Aceste sunt constatãri fãcute de producãtori la fata locului. Vom sti cu exactitate care este amplitudinea fenomenului in momentul in care vremea se va incãlzi si se va vedea cã plantele nu mai pleacã in vegetatie. Pentru a vedea acum situatia, se pot lua mostre de monolit (se sapã in pãmant si se iau portiuni de sol cu tot cu plante) se pun intr-un loc cu temperaturi mai ridicate si se observã cum a actionat inghetul. Acum, avem o altã avertizare de ger si, in aceste conditii, e posibil sã fie probleme si mai mari’, a spus Gigel Crudu. În special la rapitã, riscul de inghet apare in jurul temperaturii de -17 grade. Orzul si graul au, de asemenea, probleme la tempera – turile scãzute. Mai grav este faptul cã, in toamna anului trecut, din cauza secetei, campania de semã – nat nu s-a desfãsurat in perioadele optime, iar plantele nu au rãsãrit corespunzãtor, nu sunt dezvoltate pentru a face fatã gerului. ‘Graul incã nu este infrãtit, nu este dezvoltat corespunzãtor. Plantele care nu sunt puternice rezista mult mai greu la temperaturi scãzute’, a mai spus Gigel Crudu.