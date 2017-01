Finantele Publice Vaslui invitã contribuabilii în spatiul privat virtual

marți, ianuarie 31, 2017, 3:00

Site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pune la dispozitie contribuabililor o gamã largã de servicii electronice, printre care si Spatiul Privat Virtual. Acest serviciu poate fi accesat de persoanele fizice care au atribuit un Cod Numeric Personal.

Spatiul Privat Virtual este un serviciu prin intermediul cãruia se efectueazã comunicarea electronicã a informatiilor si inscrisurilor in legãturã cu situatia fiscalã. Contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul serviciului virtual declaratii fiscale: Declaratie privind veniturile realizate din Romania (Formularul 200); Declaratie privind venitul estimat (Formularul 220); cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (Formularul 230), contractele de cedare a folosintei bunurilor precum si diverse cereri si sesizãri. Prin spatiul virtual se pot comunica o serie de categorii de documente cum ar fi actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligatii de platã accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale etc.), actele de executare (somatii) si alte acte emise de ANAF in executarea legii: notificãri, instiintãri, aviz de inspectie fiscalã etc. ßANAF estinde spatul virtual pentru toti contribuabilii. Astfel, pe langã persoanele fizice si contribuabilii persoane juridice si entitãti fãrã personalitate juridicã pot opta sã primeascã, prin mijloace electronice de transmitere la distantã, acte administrative fiscale emise in formã electronicã de organul fiscal central, precum si alte documente, dacã acceseazã acest serviciu’, a spus Nelu Sava, directorul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui.