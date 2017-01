Fetitã din Vaslui, bãtutã de mamã într-un spital din Iasi

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

O fetitã în vârstã de 5 ani, din Vaslui, trãieste un adevãrat calvar în familie, fiind bãtutã constant de cea care i-a dat viatã. Mai mult, mama ei nu s-a sfiit sã-i aplice „corectii” chiar si de fatã cu cadrele medicale ale Spitalului „Sfânta Maria”, din Iasi, unde cele douã erau internate. DGASPC Vaslui a încercat sã preia copilul pentru a-l da în plasament unui aisitent maternal, însã tatãl minorei s-a opus. În aceste conditii, a fost demaratã o anchetã socialã, si, dupã evaluarea familiei, urmeazã a fi stabilite mãsurile ce urmeazã a fi luate în acest caz.

Cadrele medicale din Spitalul ‘Sfanta Maria’ din Iasi au sesizat DGASPC Vaslui privind abuzurile si bãtãile la care o fetitã era supusã din partea propriei mame. Cele douã erau internate in vederea unor investigatii ce urmau sã fie fãcute fetitei pentru boala cronicã de care suferea. La un moment dat, enervatã, mama si-a luat la bãtaie copila, in vãzul tuturor. Mai mult, personalul medical a desco – perit mai multe urme de lovituri pe corpul fetitei, provenite, cel mai posibil, tot de la ‘corectiile’ aplicate de mamã. Din cate se pare, violenta in familie este la ordinea zilei in aceastã familie dezorganizatã, chiar dupã spusele femeii, care a fost consiliatã de psihologul spitalului. Lucrul este cu atat mai grav cu cat mai in familie mai sunt alti doi copii mai mici, care, se pare, se ‘bucurã’ de aceeasi atentie din partea pãrintilor. Cazul a fost preluat de DGASPC Vaslui, pe raza cãruia isi are domiciliul familia, care a demarat o anchetã si a propus mamei sã predea de bunã voie fetita in plasãrii acesteia in grija unui asistent maternal. ‘Am primit o sesizare de la colegii de la Iasi, unitatea medicalã unde ar fi avut loc un abuz din partea mamei, a fost sesizat DGASPC Iasi, care, intrucat familia are domiciliul aici, a trimis cazul la noi. A fost fãcutã o primã evaluare in cadrul unitãtii spitalicesti si am incercat sã preluãm copilul in vederea transmiterii acestuia in plasament maternal. Vineri, dupã terminarea programului la noi, copilul a fost externat, si, desi, initial, femeia a fost de acord cu aceste mãsuri de protectie, tatãl copilului a refuzat si a luat fetita acasã. În aceste conditii, specialistii de la DGASPC vor continua evaluarea minorului si monitorizarea pãrintilor, urmãnd ca, ulterior, sã se stabileascã mãsurile ce vor fi luate, inclusiv, dacã este cazul, demararea procedurilor de scoatere a copilului din mediul pãrintesc, cu ajutorul instatei de judecatã’, a declarat Irina Cimpeau, purtãtorul de cuvant al DGASPC Vaslui.