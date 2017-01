Fermierii vasluieni, campionii Moldovei la depunerea de proiecte

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

La ultima sesiune de depunere de proiecte în vederea obtinerii de finantare nerambursabilã pe submãsura 4.1 – Investitii în exploatatii agricole, fermierii vasluieni au depus nu mai putin de 16 proiecte, la fel de multe câte s-au depus în toate celelalte judete ale Moldovei. Faptul este cu atât mai lãudabil cu cât, dat fiind interesul foarte mare pentru acest tip de finantare europeanã, sesiune de depunere de proiecte s-a închis în doar douã zile, odatã cu epuizarea fondurilor! Dacã vor fi aprobate toate proiectele, în judetul Vaslui vor ajunge aproape 4,3 milioane euro, bani destinati modernizãrii fermelor.

În luna decembrie, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a deschis o sesiune de depunere de cereri de finantare nerambursabilã pe subMãsura 4.1, ‘Investitii in exploatatii agricole’, una dintre putinele astfel de sesiuni deschise anul trecut. Fondurile puse la dispozitie fermierilor din intreaga tarã, 75 milioane de euro, s-au epuizat in doar douã zile. Cu toate acestea, fermierii vasluieni au reusit depunerea a nu mai putin de 16 cereri de finantare, in valoare totalã de 4.282.516 euro. Din acest punct de vedere, vasluienii au fost campioni pe Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, in celelalte judete din zona Moldovei fiind depuse in total doar 18 proiecte. Spre comparatie, in judetul Iasi au fost depuse 9 proiecte, cu o valoare totalã de 2,68 milioane euro, in Botosani, 5 proiecte, in Bacãu si Neamt, cate 2 proiecte, in timp ce in Suceava nu a fost depus niciun proiect. Dintre cererile de finantare depuse de fermierii vasluieni, 15 sunt pentru achizitia de utilaje si echipamente agricole, iar o cerere este pe domeniul de constructii montaj pentru o fermã din sectorul vegetal. Ajutoarele publice neram – bursabile solicitate au fost cuprinse intre 53.000 euro si plafonul maxim de 500.000 euro, reprezentand 90% din valoarea investitiei preconizate, restul de 10% reprezentand contributia proprrie a fermierilor. ‘Ne-a bucurat sã vedem inte – resul suscitat in randul fermierilor vasluieni de aceastã mãsurã desti – natã sprijinirii investitiilor pentru cresterea competitivitãtii exploata – tilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricolã actualã, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor, in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii si imbunãtãtirea calitãtii activelor fixe. Trebuie spus cã, pe langã faptul cã fermierii vasluieni asteptau cu interes deschiderea sesiunii de depunere de cereri, si faptul cã acestea au fost depuse on-line i-a ajutat pe solicitanti pentru a le depune in timp util, panã la inchieirea sesiunii. În continuare, asteptãm calendarul sesiunilor de depunere de proiecte pentru anul 2017, pe care-l vom anunta, astfel incat doritorii sã poatã accesa fondurile nerambursabile puse la dispozitie de Uniunea Europeanã in cadrul PNDR 2014 – 2020’, a declarat Alin Dan Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui. În acest moment, este deschisã sesiunea de depunere de proiecte de investitii prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER aferentã submãsurii 4.2 ‘Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole din cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020), sesiune care a fost prelungitã panã la data de 31 ianuarie 2017, ora 16.00.