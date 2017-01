Femeie agãtatã cu oglinda masinii, pe trecerea de pietoni!

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Pe 21 ianuarie, in cursul serii, la numãrul de urgentã 112 a fost primitã o sesizare privind producerea unui accident de circulatie pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Husi. Politistii Biroului Rutier Husi si specialistii criminalisti au efectuat cercetãri la fata locului si au constatat faptul cã neacordarea de prioritate a fost cauza producerii acestui eveniment. Cristi L., in varstã de 35 de ani, din municipiul Husi, a condus un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza, iar la o trecere pentru pietoni a acrosat, cu oglinda, o femeie in varstã de 42 ani, din municipiul Husi. Aceasta se angajase in traversarea regulamentarã a pãrtii carosabile, prin loc marcat si semnalizat in mod corespunzãtor. Victima a fost transportatã la Spitalul municipal Husi, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest iar rezultatul a arãtat faptul cã nu consumase bãuturi alcoolice. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã, continuand cercetãrile pentru stabilirea cu exactitate a imprejurãrilor producerii accidentului de circulatie.