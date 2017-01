Februarie, lunã decisivã pentru Spitalul «Elena Beldiman» Bârlad

joi, ianuarie 19, 2017, 3:00

Peste mai putin de douã sãptãmâni, în orice moment, conducerea Spitalului de Urgentã „Elena Beldiman” se poate astepta la vizita unei comisii de la Ministerul Sãnãtãtii, care vrea sã se convingã la fata locului cã unitatea îsi va îndeplini toate sarcinile pentru a-i putea autoriza sanitar toate sectiile componente. Cu alte cuvinte, ministerul vrea asumarea unui nou plan de conformare, care de aceastã datã sã fie dus la bun sfârsit, nu asa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când sefii vremelnici ai spitalului si ai primãriei nu au miscat un deget pentru a crea conditii decente de spitalizare.

Primul pas, pentru a-i impresiona pe cei din Ministerul Sãnãtãtii, a fost deja fãcut de noua conducere a Barladului. Este vorba despre emiterea unei hotãrari de Consiliu Local prin care se vor muta sectiile cu probleme ale Spitalului ‘Elena Beldiman’ Barlad, din imobilele in care isi desfãsoarã activitatea, in incinta Pavilionului administrativ al Centrului de Afaceri ‘Tutova’. Mãsura trebuia luatã intrucat la data de 31 decembrie 2016 expira termenul la care unitatea sanitarã trebuia sã fie in regulã cu toate sectiile, astfel incat niciuna sã nu fie in pericolul de a nu i se elibera autorizatii de functionare, din cauza spatiilor total necorespunzãtoare in care isi desfãsoarã activitate. În plus, exista totodatã si riscul ca spitalul, in ansamblu, sã fie retrogradat, astfel incat sã isi piardã statututul de unitate de urgentã. Ori, acest lucru era sinonim cu o reducere semnificativã a fondurilor si, implicit, cu plecarea in masã a medicilor, si asa insuficienti.

Pe când dinozaurii conduceau pamântul…

Problema extrem de gravã a apãrut, de fapt, in urmã cu mai bine de doi ani, cand unitatea, in urma unor verificãri ample ale Directiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, a fost obligatã sã se conformeze unor indicatori (normali, de altfel, dar dificil de realizat) referitori la reamenajarea/reabilitarea spatiilor in care functioneazã sectiile Psihiatrie, Pneumologie 1 si 2 (TBC) si Boli Infectioase. Pe scurt, cele trei sectii trebuiau neaparat modernizate pentru a primi autorizatiile de functionare atat de necesare. Astfel a apãrut un asa-numit ‘planul de conformare’, semnat de administratorul clãdirilor celor trei sectii (respectiv Consiliul Local Barlad) cu DSP Vaslui. Numai cã acesta, panã in prezent, a fost tratat ca orice altã ‘hartie’… Adicã, de la jumãtatea lunii aprilie a anului 2014 si panã in prezent, consilierii locali ai Barladului (17 de la PSD, doi de la fostul PPDD si doi independenti) nu au miscat un deget pentru a pune in aplicare mãretul ‘plan de conformare’. De fapt, trebuiau investiti bani in modernizarea sectiilor cu probleme. Simplu! Numai cã DSP-ul a stat cu ochii pe spital sã vadã dacã se achitã de obligatiile pe care si le-a asumat si a constatat cã aproape nimic din planul de conformare unde era necesarã interventia financiarã a primãriei locale nu a fost realizat. Motivul: primarii din perioada 2014- 2016, in spetã Constantin Constantinescu si interimarul Marin Bunea, n-au dat un sfant spitalului pentru ca acesta sã isi facã investitiile necesare.

Incredibil: sa ai bani si sa… îi ai degeaba!

Odatã cu schimbarea primarului Barladului, altã ‘belea’: noul CL al orasului a dat spitalului 8 miliarde lei vechi, pentru reparatii/reabilitarea clãdirilor in cauzã. Numai cã spitalul sa trezit brusc in situatia de a nu se putea atinge de bani, pentru simplul motiv cã nu i-a avut prevãzuti in bugetul de cheltuieli. Asta pentru cã, panã acum, unitatea spitaliceascã nu prea era obisnuitã sã primeascã bani de la Primãrie… Adicã nu era obisnuitã deloc! ßNe-am trezit in situatia in care, desi am alocat bani pentru reabilitarea clãdirilor in cauzã, spitalul sã nu ii poatã cheltui, pentru cã nu ii avea prevãzuti in buget. Pare incredibil, dar asta este situatia! În consecintã, in luna octombrie a anului trecut, am cerut votul consilierilor locali pentru a muta sectiile in spatiul pavilionului administrativ al centrului de afaceri local. Initiativa a fost sustinutã in unanimitate, pentru cã noua locatie care indeplineste toate conditiile de autorizare cerute de lege’, a declara, anul trecut Dumitru Boros, primarul Barladului.

Vine comisia si…

Acum cateva zile insã, conducerea primãriei locale a fost instiintatã, dupã mai multe discutii avute la Ministerul Sãnãtãtii, cã spitalul – implicit, cele trei sectii – mai are o sansã de re-autorizare, dar va trebui ca la Barlad sã vinã o comisie ministerialã care sã se asigure cã mãcar in ceasul a doisprezecelea se va respecta planul in cauzã. ßFiind una dintre problemele prioritare de pe masa mea de lucru, dacã nu chiar prima, am urmãrit indeaproape ce decizie va lua ministerul de resort. Am spus si repet: nu vreau sã se spunã cã in mandatul meu s-au inchis sectii ale unitãtii, sau chiar intreg spitalul! Prin urmare, am aflat cã, in cadrul unui tur prin mai multe spitale din zona Moldovei, se aflã si spitalul nostru, care va primi vizita comisiei ministeriale, cel mai probabil in luna februarie, atat pentru prelungirea autorizatiilor de functionare pentru cele trei sectii, cat mai ales pentru stabilirea unui nou termen de conformare in privinta planului in cauzã, asumat de spital. Este o veste bunã, pentru cã astfel vom avea timpul necesar sã mutãm sectiile in cauzã in spatii conforme si moderne, normale de altfel’, ne-a declarat recent primarul Boros. Urmãtorul pas pe care municipalitatea il va face este refacerea drumului de acces spre pavilion centrului de afaceri unde vrea sã mute sectiile in cauzã, dar si instituirea unei curse regulate de cãlãtori spre acesta, avand in vedere cã este situat in afara orasului. Efectiv, mutarea celor trei sectii ar putea incepe imediat ce oficialii din minister isi dau acordul iar imobilul va primi destinatia de ßspatiu pentru activitãti medicale’.