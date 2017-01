«Eminescu, glasul poeziei populare», concurs mizã dublã pentru liceenii vasluieni

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Amânate din cauza ninsorilor, concursul de eseuri si cel de interpretare „Eminescu, glasul poeziei populare”, destinat liceenilore vasluieni, se vor desfãsura începând de vineri, 20 ianuarie. Pe lângã premiile puse în joc de organizator, cei mai talentati liceeni au sansa sã fie selectati în viitoarea trupã de teatru care se va înfiinta în municipiul Vaslui.

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Vaslui, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, organizeazã o nouã editie a concursului dedicat poetului national Mihai Eminescu. Tema editiei 2017 a concursului este ‘Eminescu, glasul poeziei populare’. Initial, perioada in care ar fi trebuit sã se desfãsoare cele douã sectiuni ale concursului, cea de creatie literarã (eseu) si cea de interpretare s-ar fi vrut sã coincidã cu cea in care este celebratã nasterea marelui poet. Din pãcate, suspendarea cursurilor, din cauza ninsorilor si a viscolului, la inceputul sãptãmanii trecute, nu a dat nici organizatorilor posibilitatea de a promova evenimentul, si nici elevilor timpul necesar pentru a se pregãti. În consecintã, concursul a fost amanat cu o sãptãmanã, urmamd ca sectiunea de creatie literarã a concursului sã se desfãsoare vineri, 20 ianuarie, iar cea de interpretare, 3 zile mai tarziu, respectiv luni, 23 ianuarie. La prima sectiune, elevii participanti, cate 2 de la fiecare liceu vasluian, vor trebui sã argumenteze in cel mult trei pagini ideea de ‘Eminescu, glasul poeziei populare’. Concursul se va desfãsura cu incepere de la ora 10.00, in sala ‘Stefan cel Mare’ a Consiliului Judetean Vaslui. Lucrarea care va castiga premiul I la prima sectiune va fi publicatã in revista ‘Est’ a CJCPCT Vaslui. A doua sectiune, concursul de interpretare, care va avea loc la ora 16.00, la sala de proiectie filme a Silver Mall, va consta in interpretarea unei creatii, la liberã alegere, din opera poetului national. Durata interpretãrii nu trebuie sã depãseascã 10 minute, urmand a fi punctate calitatea interpretãrii, dictia si asumarea logicii textului. Cele mai bune eseuri si interpretãri vor fi premiate, fondul de premiere total fiind de 2.000 lei. Toti participantii vor primi premii si diplome, iar profesorilor coordonatori li se vor acorda adeverinte de participare. ‘Pe langã dorinta noastrã de a omagia astfel nasterea si, implicit, activitatea marelui poet national Mihai Eminescu, acest concurs are si un alt scop, cel de a detecta copii talentati, eventual viitori studenti ai facultãtilor de teatru, in perspectiva sper apropaitã, a infiintãrii, in muni – cipiul Vaslui, a unei trupe de teatru formatã din artisti locali, sub patro – najul institutiei noastrã si a Consiliului Judetean’, a declarat Lucian Onciu, directorul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Patrimoniului Cultural Traditional Vaslui.