Emil Dorin, ALDE: «Ne tinem de cuvânt!»

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

„Am promis cã vom actiona pentru sprijinirea tinerilor pentru a-i determina sã rãmânã în tarã, si, iatã, ne tinem de cuvânt. Votul de încredere acordat de electorat este, iatã, justificat. Guvernul PSD – ALDE este abia la început de drum, iar mãsurile de dezvoltare a României anuntate sunt pe primul loc pe agenda noastrã”, a declarat Emil Dorin, copresedintele ALDE Vaslui, care a enumerat o parte din mãsurile noului guvern, adoptate în primele zile de mandat.

Angajamentele pe care ALDE si le-a luat in fata romanilor, in campania electoralã au inceput sã se materializeze. O serie de mãsuri care stimuleazã dezvoltarea mediului de afaceri si, implicit, crearea de noi locuri de muncã, au fost deja implementate, in scurtul timp trecut de la instalarea noului guvern PSDALDE. Este vorba in primul rand de mãsuri care stimuleazã mediul de afaceri si care dau o manã de ajutor capitalului autohton. Astfel, in vederea stimulãrii microintreprinderilor, lucru care, pe langã o asezare echitabilã a sarcinilor fiscale intre acestea, va duce la crearea de noi locuri de muncã, a fost stabilitã o impozitare de 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi angajati. Mai mult, prin majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro, multe intreprinderi mici vor trece in categoria microintreprinderilor, beneficiind de avantajele fiscale aferente. ‘Prin aceste mãsuri, dorim sã relansãm initiativa privatã, in special in randul tinerilor, care, gratie micsorãrii poverii fiscale, vor fi mai stimulati in a porni mici afaceri. Nu sunt singurele mãsuri deja adoptate de guvernul PSD – ALDE care au drept scop sprijinirea tinerilor pentru a-i determina sã rãmanã in tarã. Introducerea plafonului de neimpozitare, de 450.000 lei in cazul veniturilor obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate, va duce la deschiderea pietei imobiliare si scãderea preturilor locuintelor. Acordãm astfel o manã de ajutor tinerilor la inceput de drum care vor sã isi achizitioneze o locuintã. De asemenea, prin deciziile luate de guvernul PSD – ALDE, au fost eliminate mai multe taxe, printre care CASS-ul pe dividende, chirii, drepturile de autor sau dobanzi, decizii care vor avea un impact pozitiv asupra veniturilor tinerilor’, a subliniat Emil Dorin, copresedintele ALDE Vaslui. În acelasi context, Dorin a amintit si mãsurile adoptate in favoarea studentilor: gratuitate la transportul feroviar la clasa a II-a si majorarea burselor de studiu de la 83 de lei la 201 lei, lucru care, in opinia sa, se vor reflecta in cresterea veniturilor studentilor si, implicit, despovãrarea acestora de unele griji financiare. ‘Începutul guvernãrii PSD – ALDE este unul promitãtor si aratã romanilor cã ne tinem de cuvant. Vor urma, in viitorul apropiat, si alte mãsuri de crestere a veniturilor tuturor categoriilor de populatie, si care, mai devreme sau mai tarziu, vor avea impact direct asupra cresterii economiei romanesti si dezvoltarea capitalului autohton’, a adãugat Emil Dorin.