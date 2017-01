Elevii si prescolarii intrã, astãzi, într-o nouã minivacantã

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Elevii si prescolarii intrã, astãzi, dupã terminarea orelor, într-o minivacantã de patru zile, urmând sã se întoarcã la cursuri miercuri, 25 ianuarie. Modul în care vor fi recuperate orele va fi stabilit la nivelul unitãtilor de învãtãmânt.

Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, ca ziua de 23 ianuarie sã fie liberã pentru salariatii din sectorul public, urmand ca aceasta sã fie recuperatã pe 28 ianuarie. Decizia a fost luatã printr-o hotãrare de guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, ziua de 23 ianuarie va face legãtura intre weekend-ul 21 – 22 ianuarie si ziua liberã de 24 ianuarie, cand este sãrbãtoritã Unirea Principatelor Romane. Secretarul de stat pentru invãtãmant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Liviu Pop, a precizat, ieri, cã modalitatea in care se vor recupera orele in invãtãmantul preuniversitar este decisã de pãrinti, corpul profesoral al unitãtii de invãtãmant si administratia localã. ßÎn conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitãtilor de invãtãmant, recuperarea orelor este atributul fiecãrei unitãti scolare in parte. Astfel, ei pot sã facã programe de recuperare atat a materiilor, cat si a orelor pierdute. Forma in care se va face recuperarea o va decide fiecare scoalã. Poate decide cã in timpul unei ore 45 de minute si mai fac 5 minute recuperarea, pot scurta pauza si sã prelungeascã programul de recuperare. Pot sã decidã cã fac orele de 55 de minute si pauza de 5 minute. Pot spune cã in fiecare zi se recupereazã o orã si intr-o sãptãmanã se recupereazã o zi, adicã se mai pune o orã suplimentarã. Sunt foarte multe variante in care se pot recupera orele. (…) Nu existã regulã de la nivelul ministerului. Ei decid pe plan local cum fac recuperarea’, a explicat Liviu Pop. Viitoarea vacantã, cea intersemestrialã, va fi in intervalul 4-12 februarie, vacanta de primãvarã – intre 19 si 30 aprilie 2017 – si vacanta de varã – intre 17 iunie si 10 septembrie 2017. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal anul scolar se incheie in data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a – pe 9 iunie 2017. De asemenea, in zilele libere prevãzute de lege nu se organizeazã cursuri.