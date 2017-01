Drumurile judetene, deszãpezite cu economie!

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Încã de ieri dimineatã, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã a anuntat cã, la nivelul judetului Vaslui, nu sunt drumuri nationale sau judetene înzãpezite, iar circulatia se desfãsoarã normal, în conditii de iarnã, pe toate aceste artere de comunicatie. Chiar dacã, pe parcursul zilei, în unele portiuni, vântul care a viscolit zãpada a mai blocat drumuri, blocajele au fost înlãturate în relativ scurt timp. Culmea, Consiliul Judetean Vaslui, responsabil cu întretinerea si dezãpezirea drumurilor judetene, a reusit sã facã acest lucru cu cheltuieli mai mici decât în iarna trecutã!

De aceastã datã, autoritãtile judetene nu au mai fost surprinse nepregãtite de primul val important de ninsoare si viscol care s-a abãtut asupra judetului Vaslui. În cele 4 zile de la debutul acestor fenomene, s-a reusit mentinerea in stare de circulatie a celor mai multe artere de comunicatie rutierã din judet. Mai mult, incepand de ieri dimineatã, nici un drum judetean sau national nu mai era blocat de nãmeti. Totusi, vantul puternic care a viscolit zãpada a fãcut probleme, cum a fost cazul unei ambulante care, ieri, a rãmas inzãpezitã pe drum spre Musata, comuna Berezeni, unde intervenea in ajutorul unei femei gravide in 7 luni care a fãcut o crizã de epilepsie. În ajutorul acesteia au sãrit politistii de frontierã, ulterior, drumul judetean fiind deblocat de utilajele de dezãpezire ale SC LDP Vaslui. În acest an, dezãpezirea drumurilor judetene s-a fãcut in mod judicios, pentru a se evita consumul inutil de carburanti sau de fortã de muncã. „Am dispus sã se intervinã doar pentru situatiile de urgentã, urmand ca drumurile judetene sã fie complet curãtate dupã incetarea viscolului. Altfel, cheltuim banii de pomanã. E adevãrat, nici nu ne-am confruntat cu fenomene meteorologice la fel de grave ca in anii trecuti, iar cetãtenii judetului au inteles ca, in aceste zile, sã nu porneascã la drum in mod inutil, punandu-si sãnãtatea sau viata in pericol. Pe ansamblu, sunt multumit de activitatea prestatã de societatea care a avut in grijã buna stare a drumurilor judetene, astfel incat, de aceastã datã, nu au fost probleme deosebite’, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui. Acesta a dat asigurãri cã, dupã ce drumurile judetene au fost redate circulatiei, in cel mai scurt timp, acestea vor fi complet curãtate de zãpadã si se va imprãstia material antiderapant astfel incat circulatia autovehiculelor sã se facã in cele mai bune conditii. „Credem cã putem face fatã, cu utilajele si forta de muncã pe care le avem la dispozitie, si unor probleme mult mai grave. Ceea ce ne preocupã foarte mult acum este sã se definitiveze bugetul de stat, pentru a sti pe ce ne putem baza pentru repararea covoarelor asfaltice invechite si afectate si asfaltarea drumurilor judetene, in special a celor care fac legãtura intre unitãtile administrativteritoriale vecine ori intre acestea si drumurile nationale. Dupã cum stiti, avem un program ambitios de reabilitare a mai multor drumuri judetene, inclusiv un mare proiect ce presupune reabilitarea mai multor drumuri ce unesc sudul de nordul judetului, de la Barlad la Codãesti, pe care sperãm sã-l demarãm efectiv in acest an, program cãruia trebuie sã-i asigurãm finantarea. Mai avem in sarcinã si intretinerea celorlalte drumuri judetene, astfel incat drãmuirea banilor, atat pentru aceste lucrãri, cat si pentru dezãpezire, este foarte importantã. Rãmane, deci, sã vedem bugetul pentru acest an, pe baza cãruia ne vom stabili si noi prioritãtile’, a adãugat presedintele Dumitru Buzatu.