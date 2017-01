Drumarii se pregãtesc de viscol

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Miercuri, 4 ianuarie, Directia Regionalã de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a organizat o sedintã cu reprezentantii celor nouã Sectii de Drumuri Nationale de pe raza de competentã, printre care si cea din judetul Vaslui. Sedinta a fost convocatã în contextul în care prognoza meteo pentru urmãtoarele zile anuntã temperaturi scãzute, ninsori si eventualitatea aparitiei viscolului. Si conducerea Primãriei Bârlad si-a luat toate mãsurile pentru nu nu fi prinsã pe picior gresit.

În cadrul sedintei a fost verificatã atat situatia stocurilor de material antiderapant existent, cat si efectivul de utilaje necesar/existent activitãtii de deszãpezire. La nivelul sectiilor de drumuri nationale, s-a constatat cã fiecare in parte are asigurat atat necesarul de resurse umane, cat si materialele antiderapante si utilajele pentru asigurarea permanentei in activitatea de deszãpezire, pentru cei 3.275 de kilometri de drumuri nationale aflati in administrare. În cazul in care conditiile meteo extreme o impun, structurile competente vor lua decizia inchiderii unor sectoare de drum. Demersul va fi necesar atat pentru desfãsurarea activitãtii de deszãpezire, cat si pentru siguranta participantilor la trafic. ‘Am solicitat colegilor de la toate sectiile sã asigure permanenta, sã fie vigilenti si sã actioneze cu promptitudine pe toatã reteaua de drumuri nationale. În acelasi timp, le solicitãm si conducãtorilor auto sã se informeze din timp despre starea drumurilor si prognoza meteo si sã nu isi asume riscuri inutile pornind la drum pe vreme nefavorabilã. În functie de prognozele meteo, noi vom informa in timp util asupra situatiei retelei de drumuri nationale si autostrãzi’, a spus Mugurel Laicu directorul DRDP Iasi.

Bârladul, în alerta

Pentru cã si judetul Vaslui – in special in partea sa de sud – intrã sub incidenta codului galben din ninsori din aceastã dimineatã, conducerea Primãriei Barlad si-a luat toate mãsurile pentru nu nu fi prinsã pe picior gresit. Prin urmare, ieri, primarul Barladului, Dumitru Boros, a convocat comandamentul de iarnã, asa cum au procedat toti edilii sefi din jumãtatea de sud a judetului, pentru a se asigura cã responsabilii cu deszãpezirea sunt pregãtiti sã intervinã chiar de la primii fulgi de nea. ßLa acest moment, mai ales in conditiile in care am fost instiintati oficial cã judetul va intra sub incidenta codului galben de ninsori si viscol, putem spune cã suntem pregãtiti sã intervenim pe arterele orasului pe care le avem in administrare. Adicã pe toate, in afarã de Bulevardul Republicii, care este la cei de la Drumuri Nationale. Avem asigurate cantitãtile de combustibil si material antiderapant, deci nu ar trebui sã fie probleme. Facem, in schimb, un apel la locuitorii Barladului, care au autoturisme si le parcheazã pe drumurile publice, sã facã tot posibilulul sã nu blocheze accesul utilajelor de deszãpezire, pentru a se putea interveni eficient, de la cele mai intens circulate strãzi, panã la aleile pe care aceste utilaje pote pãtrunde in sigurantã’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros. Ca in fiecare an, recomandãri ferme au venit si de la lucrãtorii de la ßRutierã’, care sfãtuiiesc soferii sã nu plece la drum panã ce nu s-a asigurat temeinic cã au masinile pregãtite pentru iarnã. Aici sunt incluse banalele lanturi antiderapante, lopeti sau sãculeti de nisip, panã la stocuri suficiente de carburant, saci de dormit, lanterne sau provizii de alimente, in cazul deplasãrilor mai lungi. Obligativitatea dotãrii masinilor cu pneuri de iarnã nici nu mai trebuie amintitã.

Danut Ciobanu

Adrian Arnautu