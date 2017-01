Doi urmãriti international, prinsi si condusi la închisoare

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Politistii au pus în executare douã mandate europene de arestare emise pe numele a doi bãrbati, în vârstã de 27 si 44 de ani, pentru infractiuni contra patrimoniului. Este vorba de douã persoane care se sustrãgeau executãrii unor pedepse pentru furt, decise de judecãtori bãcãoani, respectiv italieni.

În aceastã sãptãmanã, politistii Serviciului de Investigatii Criminale si Postului de Politie Dragomiresti au depistat un bãrbat, in varstã de 44 de ani, din comuna Dragomiresti, care era urmãrit international. Acesta a fost identificat de politisti la o locuintã din comuna Dragomiresti. În luna octombrie 2015, bãrbatul a fost condamnat de Judecãtoria Bacãu la o pedeapsã de 3 ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probatiune Vaslui. Acesta fusese condamnat pentru comiterea infractiunilor de furt si violare de domiciliu, fapte comise in anul 2011 pe raza judetului Bacãu. Întrucat bãrbatul nu a respectat obligatia de a se prezenta la Serviciul de Probatiune Vaslui, in luna octombrie 2016, Judecãtoria Bacãu a dispus revocarea suspendãrii sub supraveghere a executãrii de 3 ani inchisoare si executarea acesteia. Ulterior, in luna decembrie, bãrbatul a fost dat in urmãrire internationalã. Un alt bãrbat de 27 de ani, cu dublã cetãtenie, romanã si moldoveneascã a fost depistat de politistii de frontierã in Punctul de Trecere a Frontierei Albita in timp ce intra in Romania. Pe numele bãrbatului, era emis, de cãtre autoritãtile din Italia, un mandat european de arestare, dupã ce acesta fusese condamnat la 2 ani, 5 luni si 25 de zile de inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni de furt. Bãrbatul a fost preluat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui care l-au prezentat la Parchetul de pe langã Curtea de Apel Iasi, pe numele lui fiind emisã ordonantã de retinere pentru 24 de ore. Cel in cauzã urmeazã a fi prezentat magistratilor Curtii de Apel Iasi, pentru demararea procedurilor in vederea predãrii cãtre autoritãtile judiciare din Italia.