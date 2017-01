marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

(Volumul IV, întocmit de Costin Clit, Iasi, Editura PIM, 2016, 526 p.)

Istoriografia contempo ranã vasluianã este caracterizatã prin publicarea a numeroase monografii urbane si rurale ale institutiilor scolare si bisericesti, etnografice si folclorice, a cãror redactare ar fi imposibilã fãrã utilizarea fondurilor arhivistice. În acest cadru se inscrie colectia intitulatã sugestiv „Documente husene’, editatã de Costin Clit, profesor de istorie la Colegiul National „Cuza Vodã’ din Husi si inauguratã in 2011, din care au fost publicate 3 volume, in anii 2011, 2013, 2014, si cel mai recent in 2016, apãrut cu sprijinul financiar al inginerului Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi. Documentele publicate au fost identificate in colectiile Arhivelor Nationale Istorice Centrale (Bucuresti), a celor din Iasi, Vaslui si ale Episcopiei Husilor. Volumul I (488 p.) cuprinde peste 595 documente din perioada 1655 si 1883, al doilea (584 p.), peste 587 documente dintre anii 1648 si 1880, al treilea (612 p.), peste 585 documente dintre 1595 si 1884, iar al patrulea (526 p.), peste 573 documente dintre 1631 si 1865 (in total, peste 2.340 documente). Cele mai multe documente sunt redactate in grafie chirilicã, folositã oficial panã in momentul realizãrii unirii administrative a Moldovei cu Muntenia de cãtre domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Sunt cunoscute dificultãtile intampinate de cercetãtorii istoriei locale in redarea evenimentelor si realitãtilor politice, institutionale, economice, sociale si culturale din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea si panã dupã 1860 din cauza necunoasterii paleografiei chirilice si a lipsei colectiilor de documente tipãrite pentru aceastã perioadã. Folosind drept criteriu de editare locul de emitere a documentelor, prin volumele amintite este surprinsã o arie de cercetare vastã ce se datoreazã activitãtii spirituale, administrative si culturale a ierarhiilor din scaunul episcopal din Husi, care isi intindea jurisdictia in fostul tinut al Fãlciului si intre Prut si Nistru de la data infiintãrii din 1598 si panã la raptul teritorial din 1812, apoi a tinuturilor/judetelor Vaslui, Tutova, Fãlciu, Covurlui si Orhei. În volumul IV, este publicatã asa numita condicã a Episcopiei Husilor, cu nr. 543, care cuprinde circa 76 documente originale, fiind excluse cele dintre 1613 si 1648, publicate de altfel in cunoscuta colectie „Documenta Romaniae Historiae A. Moldova’. Remarcãm publicarea condicii cu nr. 544 in volumul III, dar si a unei pãrti din cea cu nr. 563, documente folosite in parte si de reputatul ierarh cãrturar Melchisedec Stefãnescu in cunoscuta lucrare „Chronica Husilor si a episcopiei cu asemenia numire’, tipãritã in 1869. Sunt publicate numeroase cãrti domnesti si acte de hotãrnicie a diverse mosii, zapise, surete, corespondenta adminis – trativã dintre diverse institutii, actele de recompensare a episcopului Meletie Istrati de cãtre Poarta Otomanã, Austria si Rusia, ce surprind realitãti politice, ecleziastice, administrative, institutionale, economice, sociale, culturale, scolare, evolutia proprietãtii. Documentele publicate se referã si la orasele Vaslui si Barlad. Amintim doar actul de danie din 24 iunie ì1800î a monahului Partenie cãtre Irimia Esanu, cãsãtorit cu Catrina, precum si fiilor lor, Constantin cãpitanul, Lupul, Iancu si Sasle, in care se aratã construirea bisericii din Podeni (Barlad) de cãtre Dima cel Bãtran, socrul donatorului, lãcas care „din intamplarea vremilor rãzvrãtite s-au ars de tãtari’, refãcut de cei care au primit dania (p. 197-198, nr. 214). Volumele sunt insotite de un indice toponimic care faciliteazã munca cercetãtorilor, insã ar fi de dorit si unul de nume, pentru o mai rapidã si la indemanã idenificare a proprietarilor, slujitorilor din biserici si scoli si a diverse persoane. Pentru fiecare document este redatã sursa arhivisticã, dar, atunci cand este cazul, si mentiunile sau editiile din colectiile tipãrite panã acum. Volumele sunt insotite de numeroase facsimile: documente, iscãlituri si sigilii. Evidentiem reproducerea firmanului sultanului Abdul Medgid (1839-1861) in limba osmanã prin care distinge pe epicopul Meletie Istrati cu o decoratie (p. 396). Colectia „Documentelor husene’, proiectatã in 10 volume, alãturi de celebrele „Documente barlãdene’, volumele I-V (1911- 1926) si „Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845)’ – tinuturile Vaslui (1820) si Fãlciu (1820) -, editate de Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter si Mihai- Cristian Amãriutei in 2016 (douã volume distincte), constituie instrumente de lucru valoroase pentru istoriogafia vasluinã medievalã si modernã.