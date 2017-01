Denis pericol public, iertat de judecãtori

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Denis Rãianu, tânãrul din Suletea care teroriza întreaga comunã, furând tot ce gãsea la mânã de prin curtile oamenilor si, in timpul liber, jefuind si douã biserici, a scãpat doar cu o condamnare cu suspendare. Dupã ce au admis contestatia procurorilor cu privire la condamnarea la doar 2 ani de închisoare cu suspendare datã de judecãtorii bârlãdeni, Curtea de Apel Iasi nu a fãcut decât sã creascã cu 20 de zile cuantumul pedepsei aplicate pentru 4 furturi, mentinând aceeasi formã de executare, respectiv cu suspendare.

La doar 19 ani, Denis Rãianu era cunoscut in intreaga comunitate pentru furturile comise in comuna Suletea, acolo unde locuia fãrã forme legale. În septembrie 2015, a intrat noaptea in casa unei bãtrane, cãreia i-a furat telefonul mobil, pentru ca, doar cateva zile mai tarziu, sã atace un magazin, de unde a furat tigãri. Denis pericol public nu sa oprit aici: a intrat prin efractie in douã biserici din comunã, din satele Rãscani si Suletea, de unde a furat banii din cutia milei si a distrus vesmintele preotilor. La sfarsitul lunii iulie 2016, in timp ce erea cercetat pentru furturile comise in 2015, Denis, purtand cagulã si mãnusi, a intrat in casa unui vecin, cãutand sã fure lucrurile de valoare. A fost surprins de acesta, care l-a recunoscut si l-a prins de organele genitale, moment in care hotul a scãpat prada cu care se pregãtea sã disparã. Trimis in judecatã pentru 4 infractiuni de furt calificat, Judecãtoria Barlad l-a condamnat la cate 1 an si 4 luni pentru furturile din biserici, la 1 an si 2 luni pentru furtul din casa vecinului, in ciuda faptului cã prejudiciile nu au fost recuperate. Prin contopirea pedepselor, instanta a dispus condamnarea lui Denis Rãianu la 2 ani si 2 luni de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, si 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii, a cate 2 ore de muncã efectivã/zilnic. Împotriva acestei sentinte, procurorii au fãcut contestatie, admisã de Curtea de Apel Iasi, care, joi, a dat verdictul definitiv. În ciuda evidentului pericol public reprezentat de tanãrul hot, judecãtorii ieseni nu au fãcut decat sã majoreze, cu un total de 2 luni si 20 de zile, pedeapsa totalã aplicatã, mentinand suspendarea executãrii pedepsei, si cu 30 de zile perioada de muncã in folosul comunitãtii pe care Denis Rãianu va trebui sã o execute fie la Cãminul Cultural din Suletea, fie la postul de politie din localitate.