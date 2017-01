De la vilã, la apartament si… mai jos. Ieftin sã fie!

marți, ianuarie 31, 2017, 3:00

Piata imobiliarã din Bârlad se confruntã cu o ofertã cum nu a mai existat în ultimii 15 ani. Diversitatea caracterizeazã cel mai bine piata de profil, însã aceasta ascunde un adevãr îngrijorãtor: populatia vinde (sau cel putin asa intentioneazã) pentru a se orienta spre locuinte mai ieftin de întretinut, a si citi „mai mici”. Din pãcate, la fel cum s-a întâmplat si în urmã cu doi ani, si în 2016 cumpãrãrile au stagnat, mentinându-se la cel mult 30% din cuantumul ofertelor de vânzare.

Numai in ultimele sase luni ale anului trecut, potrivit datelor agentiilor imobiliare din Barlad, numãrul localnicilor care si-au scos la vanzare locuintele a crescut cu aproape 30% fatã de primul semestru. Odatã cu cresterea numãrului de oferte, s-a constatat si o crestere a numãrului de ßcombinatii’. Tot mai multi solicitã pe apartamente cu trei camere schimburi cu apartamente cu douã camere plus diferenta sau pe locuinte cu douã camere schimburi cu garsoniere plus diferenta. Si tot asa, numai sã mai mai primeascã si niste bani. Spre exemplu, pe mai multe site-uri de specialitate se remarcã oferte din Barlad care mai de care mai interesante, care spun totul despre ce anume se mai cautã prin oras. Concret, un proprietar de apartament cu patru camere, intr-o zonã bunã a orasului, doreste sã il schimbe cu un apartament cu douã camere, in orice zonã, dar vrea ca diferentã un autoturism in valoare de minimum 30.000 euro. În rest, celelalte schimburi vizeazã toate locuintã contra locuintã cu mai putine camere, plus diferenta in bani. Practic, in Barlad, actualmente este, dacã nu foarte greau, aproape imposibil sã gãsesti un proprietar care sã vrea sã se mute de la douã la trei sau mai multe camere.

Piata face… fete-fete

Asaltul ofertelor in domeniul imobiliar este vizibil peste tot. Siteurile de profil, dar mai ales stalpii si gardurile de prin oras si chiar rubricile de micã publicitate ale ziarelor locale au fost (si sunt!) pline de vanzãri si in 2016, asa cum s-a intamplat si in anul precedent. În opinia specialistilor, acest fenomen s-a conturat cel mai bine la finele anului trecut, dar ar putea lua amploare si mai mult in primãvarã. Atunci, de obicei, unii localnici se pensioneazã si pleacã spre localitãtile rurale, in timp ce altii aleg sã plece la muncã in strãinãtate. Valul de vanzãri asteptat s-ar datora (incã) scãderii nivelului de trai al populatiei. ßPersoane care locuiesc in apartamente sau case fãrã a fi fãcut imbunãtãtiri exceptionale le scot la vanzare intrucat intretinerea lor este tot mai greu de suportat. Una este sã plãtesti impozit sau alte cheltuieli curente la o garsonierã, si altceva este cand vorbim despre o casã cu patru camere, o anexã si cateva sute de metri pãtrati de teren. Si atunci lumea alege sã vandã, sau mãcar sã isi reducã costurile de intretinere. Se cere si schimb cu imobile din mediul rural, intrucat, mai nou, se apeleazã si la aceastã metodã. Spre exemplu, intr-o comunã invecinatã Barladului, proprietarul plãteste taxe locale anuale de cel mult 200 lei, in timp ce in oras, taxa pentru aceeasi casã, cu aceeasi suprafatã de teren, este aproape dublã. Deci, eu concluzionez cã este vorba despre scãderea nivelului de trai al populatiei. Taxele nu au mai crescut, insã pretul apei, al gazelor si al energiei electrice a crescut semnificativ in ultimii ani. În aceste conditii, acum negociem panã si comisionul agentiei, care, de obicei, era fix, prin contract. Lumea vrea sã vandã, de obicei primãvara, pentru a se muta in mediul rural, fie din cauzã cã unii au iesit la pensie, fie cã au rãmas fãrã slujbe’, ne-a spus proprietarul unei agentii imobiliare.



Blocurile private înca asteapta cumparatori

Mai trebuie spus cã, in prezent, in Barlad existã douã blocuri private, cu cel putin 20 de apartamente la cheie de vanzare, din care doar sase au fost cumpãrate in ultimele 12 luni. Tinerii din oras in cautarea unei locuinte nu se pot gandit decat la o singurã variantã: un apartament sau o garsonierã de la ANL. Asta pentru cã renumitul program ßPrima casã’, in 2016, la Barlad nu a fost accesat decat de cel mult 50 de cupluri, dintre care nu se stie deocamdatã cate s-au calificat.