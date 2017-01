De la 1 februarie, pasapoartele vor fi eliberate gratuit

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Pasapoartele vor fi eliberate gratuit de la 1 februarie 2017, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Aceastã taxã, alãturi de multe altele ce tin de eliberarea unor acte civile, face parte din cele 102 taxe ce vor fi eliminate.

Începand cu 1 februarie 2017, cetãtenii nu vor mai plãti taxele obisnuite la eliberarea pasapoartelor, actelor de cetãtenie si a altor acte civile, potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicatã in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 si care intrã in vigoare la 1 februarie 2017. Concret, incepand de luna urmãtoare, persoanele fizice nu vor mai plãti taxã pentru eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice strãine, eliberarea de adeverinte, precum si alte servicii prestate de autoritãti. Din cele 102 taxe care vor fi eliminate, 6 taxe provin din Ordonantã Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei: * Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice strãine, eliberarea de adeverinte, precum si alte servicii prestate de autoritãti. Aceastã taxã era in valoare de 22 lei. * Acordarea cetãteniei romane. Aceastã taxã era in valoare de 191 lei. * Acordarea/redobandirea cetãteniei romane. Aceastã taxã era in valoare de 191 lei. * Supralegalizarea sigiliilor si a semnãturilor de pe un act oficial. Aceastã taxã era in valoare de 25 lei. * Supralegalizarea sigiliilor si a semnãturilor de pe un certificat de origine a mãrfurilor, de pe o facturã comercialã sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mãrfurilor. Aceastã taxã era in valoare de 47 lei. * Identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei. Aceastã taxã era in valoare de 35 lei. În cazul in care va aflati in strãinãtate si aveti nevoie de eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de cãlãtorie de la misiunile diplomatice si oficiale ale Romaniei in strãinãtate, nu mai trebuie sã plãtiti taxa perceputã de acestia, in valoare de 40 de euro. Iatã alte 4 taxe eliminate in urmã promulgãrii legii nr. 1/2017: * Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Aceasta era in valoare de 10 lei. * Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice. Aceasta era in valoare de 22 lei. * Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentãrii titularului actului de cãtre un avocat. Aceasta era in valoare de 44 lei. * Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei. Aceasta era in valoare de 3 lei.