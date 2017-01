Davai chistolet, la controlul de frontierã!

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

În Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comunã de control a depistat un tânãr din R. Moldova care intentiona sã intre în tarã cu un pistol cu aer comprimat si 483 proiectile aferente acestuia, din categoria armelor si munitiilor de foc neletale, fãrã a detine documentele necesare.

Pe 15 ianuarie, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã, pasager intr-un autoturism marca Mercedes inmatriculat in Bulgaria, Ion V., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 19 ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului si persoanei, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din lucrãtori vamali si politisti de frontierã, a descoperit, ascuns si nedeclarat, pe corpul lui Ion V., la brau, sub haine, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, un pistol, in interiorul cãruia se afla un incãrcãtor fãrã munitie si un tub cu aer comprimat. Totodatã, in bagajul personal au fost descoperite 250 de proiectile de calibru 4,5 mm, 3 tuburi cu aer comprimat si o cutie cu 230 proiectile din plumb de 4,5 mm. În urma verificãrilor specifice efectuate sa stabilit cã atat pistolul, cat si proiectilele descoperite fac parte din categoria armelor si munitiilor de foc neletale. Ion V. a declarat cã a achizitionat arma si munitia din R. Moldova, de la un conational, in urma unui anunt pe internet, plãtind suma de 1.000 lei moldovenesti. De asemenea, tanãrul a mai declarat cã nu a stiut cã la intrarea in Romania trebuia sã-l declare sau cã ar avea nevoie de documente sau avize pentru detinerea sau transportul acestuia. Arma si munitia aferentã au fost ridicate in vederea continuãrii si definitivãrii cercetãrilor. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de detinere sau port fãrã drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizãrii.