Creditele «Prima Casã» au «cumpãrat» 27 de ANL-uri

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Piata imobiliarã din municipiul Vaslui este relansatã de cumpãrarea blocurilor ANL. În ultimii trei ani, Locativa SRL Vaslui a vândut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai în 2016. Pentru începutul acestui an, mai sunt în pregãtire pentru vânzare alte trei apartamente, programul „Prima Casã” fiind singura sursã de finantare a tranzactiilor. Un semnal bun vine si pentru chiriasii blocurilor ANL din Zona Industrialã, pentru care se face intabularea în cartea funciarã. În maxim trei luni, si aceste apartamente vor putea fi cumpãrate.

Tot mai multi vasluieni care locuiesc in blocurile construite prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL) isi cumpãrã apartamentele in care in prezent stau in calitate de chiriasi. În perioada 2013 – 2016, ca administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai in anul trecut. Au fost cumpãrate de cãtre chiriasi garsoniere, apartamente cu 2 sau 3 camere. În zona Traian, un apartament ANL cu 3 camere are un pret de circa 100.000 de lei. Locativa Vaslui SRL este imputernicitã sã vandã cãtre persoane fizice locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite in baza legislatiei privind infiintarea ANL. ‘Familia care a primit prin repartizare un apartament ANL are si dreptul de cumpãrare. Singura conditie pentru a cumpãra apartamentul este ca respectivul cumpãrãtor sã nu mai aibã o altã proprietate. Noi mai avem acum in lucru documentatiile pentru vanzarea a incã trei apartamente. Cumpãrãtorul prezintã dosarul si incheie un antecontract cu noi. Cu acest dosar care contine, alãturi de alte acte, si fisa cadastralã, se merge apoi la notarul public si la bancã. Cei care cumpãrã apartamentele isi contracteazã credite prin programul Prima Casa’, a spus Nicu Palade, directorul Locativa Vaslui. Ulterior, la notarul public se incheie o promisiune de vanzare, iar dupã ce banca comercialã aprobã creditul se finalizeazã actele de vanzare cumpãrare. Practic, cumpãrãtorul vireazã la Locativa intrega sumã pentru plata apartamentului, urmand ca acesta sã achite apoi imprumutul imobiliar contractat la institutia financiarã.

Vesti bune pentru ANL-urile din Zona Industriala

În aceastã perioadã, este in plinã desfãsurare operatiunea legatã de intabularea blocurilor ANL din Zona Industrialã. Se estimeazã cã intabularea va fi finalizatã in maxim trei luni si, ulterior, chiriasii isi vor putea cumpãra apartamentele in care locuiesc. Este vorba despre un ansamblu rezidential compus din 80 de apartamente. Cum chiriasii care locuiesc in aceste blocuri sunt interesati sã isi cumpere aparta men – tele, intabularea in cartea funciarã a locuintelor respective rãspunde acestor cereri. Mai mult, sunt familii din vechile blocuri care stau cu chirie, in baza Legii nr. 91/1992, si care doresc sã isi cumpere apartamentele. În aceste cazuri, chiriasii au dreptul de preemptiune, iar pentru vanzarea apartamentelor un evaluator autorizat trebuie sã facã o evaluare a pretului de vanzare. ‘Avem in lucru primul aparta – ment din aceastã categorie, care va fi cumpãrat de chirias. Cumpãrãtorul face intabularea in cartea funciarã a apartamentului, iar dupã ce avem valoarea de vanzare stabilitã, se perfecteazã tranzactia. Noi am dat curs cererilor venite de la chiriasi, pentru a le veni mai usor sã cumpere’, a spus Nicu Palade. Pretul unui astfel de apartament cu douã camere este de aproximativ 19.000 de euro.

Plata chiriilor, în grafic

Lunar, suma totalã care trebuie incasatã de Locativa Vaslui pentru chirii se ridicã la 32.000 de lei. Pe parcursul anului trecut, incasãrile lunare s-au situat intre 38.000 – 42.000 de lei, ceea ce inseamnã chiriile curente si datoriile stinse de chiriasii restantieri. ‘Noi am cãutat sã convingeam chiriasii sã plãteascã, sã foloseascã apartamentele si, astfel, si noi sã incasãm restantele. Am avut un caz in care datoriile totale la chirie erau de 10.000 de lei; a venit chiriasul si a plãtit jumãtate de sumã, iar pentru restul am fãcut o esalonare. Sunt oameni care au fãcut eforturi pentru stingerea debitelor, insã am avut si situatii in care am mers in instantã cu chiriasii cu datorii mari. Acum, avem pregãtit un singur apartament pentru evacuare, tot din cauza restantelor la chirie’, a mai spus Nicu Palade.