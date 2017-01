CPECA Vaslui si-a prezentat raportul de activitate pe 2016

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Agentia Nationalã Antidrog (ANA) a organizat, la nivel national, in perioada 25 – 27 ianuarie, conferinte judetene pentru prezentarea publicã a rapoartelor anuale de evaluare a activitãtii centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog (CPECA) din subordine. Referitor la problematica drogurilor in judetul nostru, specialistii CPECA au colectat 410 fise standard de urgentã ca urmare a consumului de droguri legale (alcool) si ilegale de la cele trei unitãti medicale din judet care oferã asistentã medicalã in regim de urgentã consumatorilor de droguri: Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, Spitalul Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barlad si Spitalul Municipal ßDimitrie Castroian’ Husi. Din datele transmise de cãtre Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui, se evidentiazã cã numãrul de cazuri care au accesat serviciile medicale UPU ca urmare a consumului de droguri ilegale (inclusiv NSP) este 53, dintre care 21 cazuri la Spitalul Judetean de Urgentã, 34 cazuri la Spitalul Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barlad si un caz la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. Majoritatea consumatorilor fac parte din grupa de varstã 15-19 ani (35 cazuri) si grupa 20- 24 ani (11 cazuri). Numãrul de cazuri care au accesat serviciile medicale UPU ca urmare a consumului de alcool a fost de 594. Din datele Serviciului Rutier din cadrul IPJ Vaslui a reiesit cã numãrul conducãtorilor auto depistati in trafic sub influenta alcoolului este de 406; numãrul conducãtorilor auto depistati in trafic sub influenta substantelor stupefiante sau psihotrope este 2; numãrul de permise de conducere retinute ca urmare a conducerii pe drumurile publice sub influenta alcoolului – 405; numãrul de permise de conducere retinute ca urmare a conducerii pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive – 2 În privinta traficului de stupefiante in judetul Vaslui, in anul 2016, la Tribunalul Vaslui, 8 persoane au fost condamnate definitiv si 2 persoane s-au aflat in curs de cercetare pentru sãvarsirea de infractiuni la Legea nr. 143/2000. În cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, au fost constatate 31 de infractiuni, din care 14 la Legea nr. 194/2011 si 17 la Legea nr. 143/2000, pentru care 18 persoane sunt cercetate/trimise in judecatã pentru sãvarsirea de infractiuni la Legea nr. 143/2000 si la Legea nr. 194/2011. CPECA Vaslui asteaptã tinerii, pãrintii si actorii sociali din comunitate sã se alãture demersurilor de luptã impotriva consumului de droguri, pentru a trage un semnal de alarmã cu privire la riscurile si consecintele nocive ale consumului si traficului de stupefiante. Conform celor mai recente studii, realizate de specialistii ANA, atat in populatia scolarã, cat si in cea generalã, in Romania, canabisul este cel mai consumat drog, in special in randul tinerilor. Pentru prima oarã in intreaga perioadã de monitorizare, canabisul este pe primul loc in ceea ce priveste cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri. De asemenea, canabisul este si cel mai capturat drog, in anul 2015, capturile de canabis inregistrand 44,3% din cantitatea totalã de droguri capturate. Tendinta de crestere a consumului de NSP, conturatã in anul anterior, este confirmatã de datele inregistrate in monitorizarea de rutinã a indicatorilor privind admiterea la tratament si urgentele medicale dato – rate consumului de droguri. Ca si in cazul canabisului, rezultatele studiilor indicã faptul cã, in principal, tinerii sunt cei care consumã astfel de substante. Opiaceele, in special heroina, administrate pe cale injec – tabilã in randul consumatorilor din Bucuresti, continuã sã fie observate, preponderent, in acest context. Cu toate acestea, o nouã cohortã de tineri consumatori de heroinã se evidentiazã, in anul 2015, in sistemul de asistentã, dar si in rezultatele celui mai recent studiu ESPAD.

* Coordonator CPECA Vaslui, Cobzaru Valerica