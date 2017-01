Contributia la pensiile private, înghetatã la 5,1%

marți, ianuarie 31, 2017, 3:00

Potrivit unui proiect de ordonantã de urgentã publicat pe site-ul Ministerului de Finante, in anul 2017, contributia la Pilonul II de pensii obligatorii, administrate privat, se mentine la nivelul stabilit pentru 2016, respectiv 5,1%. În acest fel, se propune extinderea aplicãrii si pe perioada 1 martie – 31 decembrie 2017 a unor mãsuri aprobate prin OUG nr. 99/2016, care vizeazã mentinerea cotei de contributie la fondul de pensii la nivelul prevãzut pentru anul 2016. Începand cu 1 ianuarie 2018, cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat se majoreazã la 6%. Guvernul Ciolos a decis, la sfarsitul anului trecut, plafonarea contributiei la pensiile private la 5,1% pentru primele douã luni din 2017. În cursul anului trecut, in judetul Vaslui erau inregistrati 76.073 participanti la pensiile private. La nivel national, portofoliul participantilor din judetul Vaslui reprezintã 1,14% dintr-un total de 6.668.574 de salariati romani participanti la un fond de pensii private. La jumãtatea anului 2016, valoarea medie a unui cont in Pilonul II de pensii private, pentru cei 3,19 milioane de participanti care au avut contributii lunare in perioada mai 2008 – martie 2016, a fost de 5.917 lei. Pilonul II este denumirea datã sistemului de pensii administrate privat, cu contributii definite, obligatorii pentru persoanele de panã in 35 ani si optionale pentru persoanele cu varsta cuprinsã intre 35 si 45 de ani. Pensia privatã poate fi definitã ca suma ce va fi plãtitã periodic participantului, in mod suplimentar si distinct de pensia oferitã de sistemul public, si ea se obtine din transferul lunar al unei pãrti din contributia de asigurãri sociale, plãtitã in sitemul public, la un fond de pensii administrat privat.