Condamnare definitivã pentru Napoleon si fratele sãu

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a respins contestatiile fãcute de fratii Napoleon si Mihai Sandu, din Murgeni, împotriva sentintei Judecãtoriei Bârlad, prin care au fost condamnati la câte 3 ani de închisoare pentru comiterea infractiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. În luna decembrie 2015, cei doi au urcat cu forta într-o masinã un tânãr gãlãtean, pe care l-au dus în locuinta lor, unde l-au bãtut pentru cã acesta a avut îndrãzneala sã-si dea întâlnire cu o fatã din Murgeni. Ulterior, cei doi frati au încercat sã fugã din tarã, fiind retinuti la Vama Nãdlac, motiv pentru care, pânã în iunie 2016, au stat în arest preventiv. Ulterior, pânã la pronuntarea sentintei definitive, au fost plasati în arest la domiciliu, perioadã care însã li se scade din durata pedepsei pe care o au de executat.

Un tanãr din localitatea Munteni, judetul Galati, a trãit aventura vietii sale, dupã ce a avut curajul sã vinã sã se intalneascã cu o fatã din Murgeni. Amorezii si-a dat intalnire intro parcare din oras, numai cã s-au intalnit cu fratii Napoleon si Mihai Sandu, in varstã de 22, respectiv 19 ani, care au decis sã-i dea o lectie bãiatului. Cei doi frati, de etnie romã, fac parte din cunoscutul clan interlop Sandu, care ßface legea’ in orasul Murgeni, Napoleon mai avand alte douã condamnãri, pentru fapte sãvarsite in 2010, respectiv 2012, pe vremea cand era minor. Dupã ce au spart geamurile autoturismului cu care victima venise la Murgeni, l-au luat cu forta si l-au urcat in altã masinã, cu care lau dus la locuinta lor. Acolo, l-au sechestrat timp de mai multe ore, timp in care i-au administrat o mamã de bãtaie. Cand a scãpat, victima a reclamat la Politie cele pãtite, insã Mihai si Napoleon Sandu nu au mai fost de gãsit, dupã comiterea faptelor dispãrand de la domiciliu. În consecintã, cei doi au fost dati in urmãrire nationalã si in consemn la frontierã. Dupã douã sãptãmani, fratii Sandu au fost depistati in Punctul de Trecere a Frontierei Nãdlac in timp ce incercau sã pãrãseascã tara. Preluati din vamã de politistii vasluieni, tinerii in cauzã au fost retinuti pentru 24 de ore, ulterior fiind arestati preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infractiunilor de lipsire de libertate, loviri sau alte violente si distrugere. În luna iunie, magistratii Judecãtoriei Barlad i-au condamnat pe Napoleon si Mihai Sandu la cate 3 ani de inchisoare pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Imediat, cei doi au contestat aceastã decizie, contestatie respinsã luni, ca nefondatã, de Curtea de Apel Iasi. Totodatã, judecãtorii ieseni au dispus incetarea mandatului de arest la domiciliu, mãsurã preventivã sub efectul cãreia, din luna iunie, se aflau cei doi condamnati, in vederera punerii in executare a pedepsei. În consecintã, Napoleon si Mihai Sandu au fost condusi la Penitenciarul Vaslui, pentru a-si ispãsi sentinta. Arestul preventiv si perioada cat au stat acasã, in arest la domiciliu, vor fi deduse din pedeapsã.