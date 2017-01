Comunele din sudul judetului au fost «reconectate»

marți, ianuarie 10, 2017, 3:00

Dupã mai bine de 48 de ore de luptã neîntreruptã cu troienele, angajatii Sectiei Bârlad a SC Lucrãri Drumuri si Poduri (LDP) SA Vaslui au reusit sã redea traficului rutier toate drumurile judetene închise în urma viscolului din perioada 6-8 ianuarie.

Chiar dacã circulatia se desfãsoarã in continuare in conditii de iarnã, cu mici exceptii, ieri dimineatã s-a putut ajunge in toate comunele din partea de sud a judetului. Ce-i drept, la inchiderea editiei, mai existau cateva localitãti rurale mici in care nu se putea ajunge, insã, in continuare, autoritãtile comunale lucrau alãturi de drumari la desfundarea drumurilor. Pe cale de consecintã, tot ieri dimineatã, toate cursele regulate de persoane care pleacã din autogãrile din Barlad spre comunele limitrofe orasului siau reluat programul normal de functionare.

„Suluri mai mari decât omul!”

Panã la redarea tuturor drumurilor traficului rutier, drumarii au intampinat cele mai mari probleme pe aceleasi artere care le-au dat intotdeauna bãtãi de cap. Este vorba despre drumurile judetene 242 C Vinderei, 243 Pogana, 243 B Ciocani, 244 Suletea si 245 C Bogdãnita. Aici, pe portiuni insemnate de drum, utilajele de deszãpezire au intalnit suluri de zãpadã cu grosimi chiar si de panã la doi metri. Pentru freze, acestea poate nu ar fi fost o problemã prea mare, insã vantul care a suflat cu viteze chiar si de peste 70 de kilometri pe orã, cu transport de zãpadã la sol, acoperea imediat carosabilul. „Cel mai mult am avut de lucru pe unele portiuni din DJ 243 B si DJ 243, unde, de mai bine de zece ani, de cand lucrez eu la Drumuri, nu am vãzut niciodatã suluri mai mari decat omul. La un moment dat, pe timp de noapte, chiar dacã cunoastem zona foarte bine, pierdusem drumul, din cauza viscolului si a vizibilitãtii zero. În unele perioade, am lucrat doar cateva ore pe noapte, cand se mai vedea cat de cat…’, ne-a spus soferul unui autogreder pe care l-am intalnit „spãrgand’, pentru prima datã in ultimele trei zile, drumul spre comuna Ciocani. Situatii la fel de grele s-au intalnit si pe drumul care leagã Barladul de comuna Pogana. Aici, desi pe distante lungi asflatul se vedea ca vara, in zonele in care drumul cobora mult sub linia reliefului, frezele abia dacã puteau sparge blocurile de zãpadã tasatã stranse de viscol. „Avem in dotare poate cea mai puternicã frezã din judet, care este echipatã cu douã motoare de tanc, unul de putere foarte mare, cu un consum de 20 de litri de carburant pe orã, si un altul si mai puternic, care „mãnancã’ 37 de litri pe orã. Chiar dacã e vorba de un utilaj foarte puternic, de multe ori s-a „poticnit’ in suluri, mai-mai sã rãmanã blocat! Chiar dacã unii dintre noi n-au mai ajuns acasã de douã-trei zile, ne-am bucurat insã cã soferii au inteles si au renuntat sã mai plece la drum pe astfel de vreme, astfel cã, pe unde am intervenit, nu am mai gãsit masini abandonate sau oameni inghetati, ca in alti ani’, ne-a spus un alt angajat al SC LDP Barlad, aflat de aceastã datã pe drumul spre Pogana pentru a reda traficului si al doilea fir al DJ 243. Ulterior, tot ieri dimineatã au fost redeschise circulatiei, cel putin pe un fir, drumurile judetene care duc spre comunele Suletea, Bogdãnita si Vinderei.