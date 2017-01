Comedia «6,9 pe scara Richter» poate fi vizionatã în cinematografe la Vaslui

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Nae Caranfil, regizorul filmelor ‘Filantropica’, ‘Restul e tãcere’ sau ‘Asfalt Tango’, revine pe marile ecrane cu s6,9 pe scara Richtero, o comedie cu accente de musical, primul film la care Nae Caranfil semneazã atat scenariul si regia, cat si muzica si versurile. Filmul ii are in rolurile principale pe Laurentiu Bãnescu, Maria Obretin, Teodor Corban si Simona Arsu, iar alãturi de ei ii puteti vedea pe Miruna Bilei, Adrian Vãncicã, Tache Florescu, Alexandru Papadopol, Ovidiu Niculescu, Lucian Ifrim sau Gelu Colceag. La Vaslui, 6,9 pe scara Richter poate fi vãzut la cinematograful Cityplex din SIVER MALL, str. Stefan cel Mare nr. 275. Nae Caranfil: sAr fi putut fi o dramã cumplitã despre depresii clinice, cutremure si bãtranete. In schimb, a iesit o comedie despre toate acestea, care panã la urmã se transformã intr-un musicali Am pornit de la ideea unei relatii tatã/fiu in care tatãl este tanãr, iar fiul, bãtran. Asta insemnand cã tatãl are comportamentul unui tanãr, adolescent chiar, in timp ce fiul se confruntã anevoie cu criza varstei mijlociio. sE o nebunie. E de un ludic dus la extremo, scrie Andrei Crãciun. Fiul (Laurentiu Bãnescu) este un tanãr actor de teatru care navigheazã cu greu intre un rol complicat intr-un spectacol de smusicalo, o nevastã geloasã panã la depresie (Maria Obretin) si obsesia marelui cutremur devastator, anuntat ca iminent de toti sexpertii’. Tnsã sadevãratulo cutremur pentru el se dovedeste a fi re-aparitia intempestivã a propriului sãu tatã (Teodor Corban), dupã decenii de absentã. Manipulator si amoral, tatãl se instaleazã in universul fiului, confiscandu-l cu totul si bulversandu-i existenta. Tonyactorul, sotia sa instabilã psihic, tatãl hedonist si frumoasa (desi mult prea tanãra) iubitã a acestuia (Simona Arsu), evolueazã impreunã intr-un scadrilo tragicomic, in asteptarea unui dezastru seismic si a unei premiere teatrale unde, cel putin in intentii, stoatã lumea rade, cantã si danseazão. Nae Caranfil a scris si regizat sase lungmetraje: sCloser to the Moono (primul sãu film in limba englezã, cu Vera Farmiga si Mark Strong), ‘Restul e tãcere’ (2007), in competitie la Festivalul de Film de la Locarno, ‘Filantropica’ (2002), cu peste 100.000 de spectatori in Romania, ‘Asfalt Tango’ (1996), cu Charlotte Rampling, ‘Dolce far niente’ (1998), in competitie la Festivalul de Film Karlovy Vary, sE pericoloso sporgersio, care a avut premiera la Directorsu Fortnight la Cannes, 1993.