Cine va fi viitorul viceprimar al Bârladului?

Cel mai probabil sãptãmana viitoare, consilierii locali ai Barladului il vor alege prin vot pe viitorul viceprimar al localitãtii. Numele vehiculate rãman neschimbate: Roxana Miron-Feraru, propunerea celor 10 consilieri PSD, si Carmen Bularda, propunerea celor 10 liberali. Evident, cel care poate inclina balanta este al 21-lea consilier local, independentul Bogdan Sarbu. Numai cã, in acest moment nu se stie cu exactitate cu cine va vota Sarbu, intrucat, potrivit liberalilor, incã se mai poartã discutii aprinse pe seama acestui subiect. Cert este cã, la sedinta ordinarã de luna aceasta, primarul Dumitru Boros, dupã cum a anuntat incã de acum o sãptãmanã, va introduce cu sigurantã pe ordinea de zi proiectul referitor la alegerea viitorului viceprimar. ßSunt incã discutii care nu s-au finalizat, dar sunt toate sansele ca, panã la sedintã, care va avea loc panã la sfarsitul sãptãmanii viitoare, sã se transeze lucrurile si sã avem un viceprimar. Vom vedea cum evolueazã lucrurile, insã noi, in ce ne priveste, nu renuntã la nominalizarea fãcutã, in persoana doamnei consilier local Carmen Bularda’, au declarat liberalii. De partea cealaltã, si social-democratii spun cã rãman fermi pe pozitie si nu vor renunta nici ei la propunerea de a o vedea pe Roxana Miron-Feraru viceprimar. Însã, in principiu, cele mai mari sanse de a se instala in fotoliul atat de ravit pare a fi Carmen Bularda, care ar putea primi, fãrã prea mari emotii, votul din partea lui Bogdan Sarbu. Rãmane totusi de vãzut cum va actiona independentul, intrucat, panã acum, el a refuzat sã isi facã publicã pozitia.