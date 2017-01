Capul face, tot capul trage!

vineri, ianuarie 13, 2017, 3:00

Pentru cã a încãlcat conditiile suspendãrii, sub supraveghere, a unei pedepse primite pentru tentativã de omor, o femeie din Rebricea va ajunge acum dupã gratii.

La sfarsitul anului 2014, o ceartã iscatã pe fondul consumului de bãuturi alcoolice intre Elena Magdalena Tãtaru si concubinul ei, Cristinel Frunzã era cat pe ce sã aibã un sfarsit tragic. Enervatã, femeia a pus mana pe un cutit de bucãtãrie cu o lamã de 11 cm, pe care l-a implantat in abdomenul tovarãsului ei de pahar. Ulterior, speriatã, femeia a anuntat Salvarea, bãrbatul fiind transportat la spitalul din Vaslui, unde a fost operat de urgentã. Dat fiind gravitatea rãnii, si perioadei de spitalizare de care a avut nevoie victima pentru a se reface, Elena Magdalena Tãtaru a fost acuzatã de tentativã de omor. La sfarsitul lunii aprilie, ea a fost condamnatã la 2 ani si jumãtate de inchisoare, cu suspendarea supravegherii pedepsei, avand, pe langã obligatia de a se prezenta periodic la Serviciul de Probatiune Vaslui, si obligatia de a efectua 90 de zile de muncã in folosul comunitãtii, dar si de a achita aproape 2.500 lei despãgubiri materiale reprezentand cheltuieli medicale si cele cu transportul victimei la spital. Femeia nu a inteles sã se achite de toate aceste obligatii, si, drept urmare, Biroul de Executãri Penale a Tribunalului Vaslui a sesizat instanta in acest sens. În consecintã, judecãtorii au decis revocarea beneficiului suspendãrii executãrii sub supraveghere a pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare primite si executarea acestei pedepse in regim de detentie. Elena Magdalena Tãtaru are dreptul ca, in termen de 3 zile de la primirea comunicãrii sentintei, sã conteste aceastã decizie a Tribunalului Vaslui. Dacã sentinta va rãmane definitivã, femeia va fi escortatã la inchisoare, unde isi va ispãsi pedepasa de a cãrei executare fusese iertatã anterior.