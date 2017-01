Camera Agricolã trece înapoi la Directia Agricolã

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

Conform unei decizii a Guvernului Ciolos, camerele agricole au fost trecute, din subordinea consiliilor judetene, înapoi în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv a directiilor agricole. Practic, dacã initial au fost cedate autoritãtilor judetene pentru cã pierdeau bani, în momentul în care au devenit aducãtoare de profit, s-a dat „la loc comanda”. Camera Agricolã Judeteanã Vaslui a avut, pe anul 2016, venituri proprii de nu mai putin de 94.000 lei, ce reprezintã o cincime din subventiile primite de institutie de la bugetul de stat. Cât a fost în subordinea CJ, s-a reusit dotarea CAJ Vaslui nu doar cu calculatoare, laptopuri sau alte bunuri, dar si cu un autoturism, absolut necesar bunei functionãri. Personalul camerelor agricole a fost preluat de directiile agricole, astfel cã, la doar un an de la numirea în functie, fostul, de acum, director Aurel Ghinet are parte de o nouã promovare, în functia de director adjunct al Directiei Agricole a Judetului Vaslui.

În luna iunie 2015, a fost aprobatã o lege de reorganizarea Directiilor Agricole Judetene, institutii care, printre altele, au preluat si activitãtile, patrimoniul si personalul Caselor Agronomului, compartimentelor functionale din subordinea Directiei monitorizare, inspectii, verificare si control din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, precum si ale camerelor agricole judetene, structuri care s-au desfiintat. Trebuie spus cã respectivele entitãti au mai functionat candva in subordinea DAJ-urilor, insã, pe motiv de descentralizare sau rentabilizare, au fost desprinse, functionand ca entitãti proprii sub sub conducerea altor institutii. Asa a fost cazul Camerei Agricolea Judetului Vaslui (CAJ), care a ajuns in subordinea Consiliului Judetean, functionand panã nu de mult, in sediul Centrului de Afaceri, si pentru care aceastã mutare a fost beneficã. Astfel, CAJ Vaslui a ajuns ca, prin activitãtile prestate, sã aibã, in 2016, venituri proprii in sumã de 94.000 lei, de cateva ori mai mult ca in urmã cu 5 – 6 ani. Si asta in conditiile in care activitãtile prestate, cu exceptia, in 2015, a intocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, sã fie aceleasi pe care CAJ Vaslui le derula pe vremea cand era in subordinea directã a Ministerului Agriculturii: organizarea de cursuri de pregãtire profesionalã in diverse ramuri ale agriculturii, inclusiv in meseria de tractorist agricol, sau programe de instruire pentru insusirea de notiuni de igienã pe diverse module de servicii. La acestea se adaugã activitatea de elaborare de proiecte pentru accesare de fonduri europene sau cu cofinantare publicã, pentru care CAJ percepea o taxã de 1% din valoarea proiectului, doar pentru cele admise la finantare, spre deosebire de alti specialisti, care, pentru consultantã la intocmirea documentatiilor solicitau sume mari, chiar dacã proiectele nu intruneau punctajul necesar finantãrii. Poate chiar experienta specialistilor Camerelor Agricole a fost motivul pentru care aceste organisme au fost trecute din subordinea CJ-urilor, in cel al Directiilor Agricole Judetene, urmand a avea rol de Servicii de Implementare a Politicilor Agricole, pentru a-i consilia pe fermieri. Aceastã mutare urmeazã a fi consfiintitã, in judetul Vaslui, la proxima sedintã a CJ, atunci cand va fi adoptatã desfiintarea Camerei Agricole si predarea patrimoniului cãtre DAJ. Personalul va fi preluat tot de Directia Agricolã a Judetului Vaslui, inclusiv directorul Aurel Ghinet care, va fi transferat in interes de serviciu. De altfel, Aurel Ghinet a fost numit director executiv adjunct al DAJ Vaslui, incã din data de 30.12.2016, printr-un ordin al fostului ministru al Agriculturii Achim Irimescu. Transferul acestuia va fi aprobat in aceeasi sedintã a CJ Vaslui de marti, 31 ianuarie, dat fiind cã tot consilierii judeteni au fost cei care l-au desemnat temporar, acum un an, si apoi, in luna mai numit pe Aurel Ghinet in functia de director executiv al Camerei Agricole a Judetului Vaslui. Mai trebui spus cã CAJ duce la DAJ un patrimoniu mult imbunãtãtit fatã de cel pe care-l avea la intrarea in subordinea CJ Vaslui, numai anul trecut fiind achizitionate mai multe calculatoare si laptopuri, dar si un autoturism in vederea derulãrii muncii de teren a specialistilor.