Calendarul simulãrilor examenelor de evaluare nationalã si bacalaureat pentru anul scolar 2016 – 2017

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

A fost anuntat calendarul si continutul materiei pentru organizarea simulãrilor examenelor de evaluare nationalã si bacalaureat pentru anul scolar 2016 – 2017. Aceste simulãri au scopul, in primul rand, de a obisnui elevii cu rigorile acestor importante examene, cu rol decisiv in admiterea la liceu sau scoli profesionale, respectiv examenul de maturitate, dar si pentru verificarea cunostiintelor asimilate de elevi si, pe cale de consecintã, indreaptarea lacunelor, panã la adevãratele examene. Notele nu vor fi trecute in catalog, insã rezultatele obtinute vor face obiectul unor discutii si analize in cadrul unitãtilor de invãtãmant, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei ori la nivelul consiliului profesorilor, si chiar in cadrul sedintelor cu pãrintii, pentru a fi luate cele mai bune mãsuri in scopul imbunãtãtirii performantelor scolare. Simulãrile examenelor de evaluare nationalã si bacalaureat decis de MECS pentru anul scolar 2016 – 2017 vor incepe pe data de 13 martie, cu proba scrisã la limba si literatura romanã, urmatã a doua zi, dacã este cazul, de proba la limba maternã. Pe data de 15 martie, elevii de clasa a VIII-a vor sustine proba scrisã la matematicã, in timp de cei de clasele a XI-a si a XII-a vor sustine proba obligatorie a profilului. Examenele se vor incheia pe data de 17 martie, atunci cand elevii din anul terminal de liceu vor sustine proba la alegere a profilului si specializãrii, pentru ca rezultatele de la aceste simulãri sã fie afisate pe data de 31 martie. Aceste simulãri si-au arãtat utilitatea in anii trecuti, rezultatele obtinute la examenele nationale fiind net superioare celor de la simulare. De exemplu, la simularea evaluãrii nationale a elevilor de clasa a VIII-a din 2016, la nivelul judetului Vaslui, procentul celor care au luat note peste 5 la ambele discipline a fost de doar 31,43%, in timp ce, la examenul de evaluare din varã, procentul a fost dublu, 69,73%. La fel, in cazul examenului de bacalaureat: 33,94% dintre absolventii de liceu vasluieni au luat note peste 5 la simulare, pentru ca la examenul adevãrat, procentul de promovabilitate sã creascã la 71,57%, la editia din varã. Practic, in urma simulãrilor, atat elevii, cat si profesorii, au stiut unde sã punã accentul pentru acoperirea carentelor in asimilarea materiei.