Bonurile fiscale de 706 lei emise în 7 decembrie sunt cîstigãtoare

miercuri, ianuarie 25, 2017, 3:00

Duminicã, 22 ianuarie 2017, a avut loc o nouã extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – emise in perioada 1-31 decembrie 2016 – in urma cãreia au iesit castigãtoare bonurile cu valori cuprinse intre 706 si 706,99 lei emise in data de 7 decembrie 2016. Fondul de premiere pentru extragerea lunarã este de un milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Dupã centralizarea bonurilor castigãtoare, dacã numãrul acestora este mai mare de 100, va fi organizatã cea de a doua extragere pentru determinarea a maximum 100 de bonuri castigãtoare. Rezultatele extragerii sunt postate pe site-urile Ministerului Finantelor Publice (mfinante.ro), Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (anaf.ro) si Loteriei Romane (loto.ro) pentru o perioadã de minimum 30 de zile. Depunerea cererilor de revendicare a premiului, de cãtre detinãtorii de bonuri cistigãtoare, se realizeazã incepand cu prima zi dupã efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea in original a bonului fiscal cistigãtor, alãturi de copia actului de identitate si de o cerere, la orice administratie fiscalã din structura ANAF, acest termen reprezentand termen de decãdere din dreptul de revendicare a premiului. Formularul cererii poate fi obtinut gratuit de la administratia fiscalã la care se depune bonul fiscal sau descãrcat de pe site-ul mfinante.ro. Un bon fiscal este considerat castigãtor doar dacã indeplineste cumulativ conditiile prevãzute de lege, avand inscrise elementele obligatorii care aratã cã a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscalã ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numãrul de ordine). Fiecare unitate teritorialã ANAF, la care se depun bonurile fiscale cistigãtoare in prima etapã de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea ‘conform cu originalul’, pe care va fi scris numãrul unic de inregistrare.