Bãtrân decedat într-un incendiu, la Tanacu

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui, impreunã cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã au intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la o casã din localitatea Tanacu, comuna Tanacu. Cu douã nopti în urmã, in jurul orei 03.00 un apel sosit in dispeceratul comun ISU – SAJ a anuntat faptul cã, in localitatea Tanacu, o casã este in flãcãri iar in interiorul acesteia existã posibilitatea sã se afle proprietarul locuintei. Imediat, la locul incendiului au fost trimise douã autospeciale de lucru cu apã si spumã, o autospecialã de primã intreventie si comandã, cu un ofiter si zece subofiteri, si o ambulantã SAJ. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta generalizat la intreaga locuintã, construitã din pãmant, si la acoperisul pe structurã din lemn si invelitoare din tablã, pe o suprafatã de circa 20 mp. Din nefericire, dupã lichidarea incendiului, a fost gãsit trupul carbonizat al proprietarului, un bãrbat in varstã de 73 de ani. Flãcãrile au distrus locuinta in totalitate, cu toate bunurile din interior (mobilier, aparaturã electrocasnicã, materiale textile, documente si altele), pompierii reusind limitarea propagãrii flãcãrilor cãtre un depozit de furaje si un adãpost de animale din apropiere. Cauza probabilã de izbucnire a incendiului a fost efectul termic de la o sobã supraincãlzitã.