Bãtãlia de la Podul Înalt, comemoratã la «locul faptei»

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

Ieri, in ciuda gerului, la statuia domnitorului Stefan cel Mare de la Bãcãoani a avut loc o ceremonie dedicatã bãtãliei de la Podul Înalt, cu ocazia implinirii a 542 de ani de cand oastea moldovenilor condusi de Stefan cel Mare a invins imensa oaste turceascã trimisã sã inrobeascã aceste meleaguri. Dupã ceremonie religioasã tinutã de un sobor de preoti, oficialitãtile prezente la eveniment, reprezentantii autoritãtilor locale din Munteni de Jos si Vaslui, conducerea Consiliului Judetean si a Prefecturii Vaslui, au dorit sã aducã un omagiu marilor inaintasi. ‘Acest loc are o rezonantã in inima tuturor locuitorilor Moldovei, de aici si de peste Prut. Manifestãrile pe care le organizãm de fiecare datã cu acest prilej sunt foarte importante pentru noi toti. Sperãm cã timpurile viitoare ne vor aduce satisfactia de a vedea cã si urmasii nostri vor pãstra proaspãtã in memoria lor imaginea a ceea ce a fost epoca lui Stefan cel Mare, a ceea ce a insemnat el pentru evolutia poporului roman si, in special, pentru pãstrarea identitãtii romanilor de pe aceste meleaguri’, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. La randul sãu, prefectul Isabel Bogdan a evocat insemnãtatea momentului, dar si urmele trecerii domnitorului Stefan cel Mare pe meleagurile vasluiene. „La 10 ianuarie 2017 se implinesc 542 de ani de la victoria de la Podul Înalt, prin care Stefan cel Mare, domnul Moldovei, a invins armatele otomane conduse de Suleiman Pasa. Istoria judetului Vaslui e indes – tructibil legatã de personalitatea marelui voievod Stefan cel Mare. Chiar dacã ne gandim tot mai putin la istorie, chiar dacã ignorãm lucrurile mãrete ce ne inconjoarã si nu ne mai preocupã personalitãtile marcante ale neamului, pe Stefan cel Mare e greu ca poporul sã-l uite. Marele Stefan sia legat destinul de evolutia actualului judet Vaslui nu numai prin strãlucita victorie de la Podul Înalt, din 10 ianuarie 1475, consideratã cea mai mare bãtãlie terestrã a Evului Mediu european, ci si prin dezvoltarea in municipiul Vaslui a unei Curti Domnesti, resedintã voievodalã temporarã, si prin ctitorirea Bisericii Domnesti ‘Sf. Ioan Botezãtorul’, in 1490. Stefan cel Mare a devenit un simbol pentru vasluieni, pe care il regãsim aici, la Podul Înalt, la Vaslui in Piata Civicã, la Husi, in fata Palatului Episcopal, in comuna Stefan cel Mare – la podul de la Cãntãlãresti, in fata Scolii nr. 5 Vaslui, in alte zone ale judetului. Pentru noi, e o cinste si o onoare cã locuim intr-un judet care are ca simbol un nume ilustru’. Ceremoniile de la Podul Înalt au luat sfarsit printr-o defilare militarã, insã manifestãrile au continuat la Muzeul Judetean Vaslui, cu un colocviu stiintific si o expozitie cu tema ‘Lupta de la Podul Înalt – Vaslui – 10 ianuarie 1475’.