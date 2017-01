Banul public, bãtaia de joc a ageamiilor din primãrii!

vineri, ianuarie 20, 2017, 3:00

Sinteza Raportului Curtii de Conturi privind actiunile de audit financiar asupra executiei bugetelor locale nu aduce deloc vesti bune pentru judetul Vaslui. Ca si în anii trecuti, UAT-urile au minusuri grave în ceea ce priveste gestionarea fondurilor publice. Pentru anul 2015, prejudiciile aferente bugetelor UATurilor sunt de 3.245 milioane de lei, în timp ce abaterile financiarcontabile se ridicã la 59 milioane de lei. Pe fondul nerealizãrii veniturilor la bugetele locale, Curtea de Conturi a stabilit venituri suplimentare de 1.402 milioane lei.

Curtea de Conturi a Romaniei a fãcut public raportul sintezã cuprinzand aspecte rezultate din actiunile de audit financiar asupra executie bugetelor UAT-urilor pe anul 2015. S-au fãcut audituri financiare asupra conturilor conturile anuale de executie a bugetelor locale ale judetelor, ale municipiilor, ale oraselor si comunelor, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial de la bugetele locale etc. În anul 2015, bugetul local al judetului Vaslui a avut la venituri prevederi definitive de 1.243 milioane de lei, din care veniturile incasate au fost de 1.045 milioane de lei, ceea ce inseamnã un procent de realizare de 84%. La nivel national, abaterile de la legalitate si regularitate pe linia constatãrii si administrãrii veniturilor bugetare au condus la nerealizarea unor venituri in sumã de 299,6 milioane lei. Principalele constatãri identificate cu ocazia actiunilor de audit financiar sunt stabilirea eronatã a impozitului pe clãdiri, nestabilirea, neevidentierea si neincasarea in cuantumul si la termenele prevãzute de lege a taxei pe teren pentru terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului sau al UATurilor, stabilirea si incasarea in cuantum mai mic decat cel legal datorat a impozitului pe teren etc. În urma controalelor din teren, Curtea de Conturi a constatat la nivelul judetului Vaslui venituri suplimentare de 1.402 milioane de lei. Principalele nereguli in ceea ce priveste sistemul necesar desfãsurãrii activitãtii de administrare a impozitelor si taxelor locale privesc lipsa unei strategii pentru imbunãtãtirea colectãrii impozitelor si taxelor locale, dar si faptul cã nu se fac prognoze si simulãri pe diverse tipuri de venituri locale. ‘Activitãtile de previzionare si realizare a veniturilor, precum si cele de planificare a cheltuielilor in raport cu veniturile estimate nu se realizeazã pe baza unor indicatori de performantã, care sã permitã o cuantificare a gradului in care s-au indeplinit activitãtile respective’, se aratã in raport.

Prejudicii de 3.245 milioane de lei

La nivelul judetului Vaslui, Curtea de Conturi a constatat prejudicii de 3.245 milioane de lei, in timp ce abaterile financiar contabile se ridicã la 59.281.000 lei. Neregulile care au determinat producerea de prejudicii privesc nerespectarea prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, precum si utilizarea nelegalã a fondurilor acordate de la buget. De asemenea, s-au mai constatat abateri cu privire la administrarea contractelor de achizitii publice, abateri referitoare la modul de alocare si utilizare a alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor, transferurilor si a altor forme de sprijin financiar. Printre abaterile care au influentat calitatea gestiunii economico-financiare si au condus la prejudicierea bugetelor UAT-urilor se numãrã stabilirea inadecvatã a atributiilor si respon sabilitãtilor compartimentelor functionale, precum si a personalului, lipsa de pregãtire a personalului care asigurã monitorizarea achizitiilor publice si urmãrirea contractelor, inclusiv urmãrirea contrac – telor de prestãri servicii incheiate cu dirigintii de santier etc.