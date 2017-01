Bani pentru motorina folositã în agriculturã

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Agricultorii vasluieni au termen pânã la data de 31 ianuarie inclusiv se depunã la APIA cererile de platã a ajutorului pentru cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate în agriculturã, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2016. Ajutorul de stat se acordã sub formã de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusã, stabilitã la 21,00 euro/1.000 litri, pentru motorina utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate în agriculturã, diferentã a cãrei valoare unitarã este de 1,7975 lei/litru.

Într-un comunicat postat pe siteul institutiei, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) informeazã potentialii beneficiari ai ajutorului de stat cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in agriculturã cã termenul final de depunere a cererilor in acest sens este data de 31 ianuarie, inclusiv. Pot beneficia de acest ajutor de stat fermierii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare pentru anul 2016 si care vor depune in termen, la centrele judetene APIA, cererile de solicitare a ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare privind cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevãzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru apro – barea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicãrii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã in agriculturã. Ajutorul de stat se acordã sub formã de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusã, stabilitã la 21,00 euro/1.000 litri, pentru motorina utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate in agriculturã, ori in sectorul imunãtãtirilor funciare. Valoarea unitarã a subventiei acordate inclusiv in trimestrul IV a anului 2016 a fost stabilitã la 1,7975 lei/litru motorinã folositã. Acest ajutor de stat se acordã pentru motorina folositã pentru efectuarea de lucrãri in domeniul vegetal, zootehnic, ori imbunãtãtiri funciare, inclusiv pentru irigatii. Cererile de platã se depun insotite de situatia centralizatoare a cantitãtilor de motorinã achizitionate si utilizate la lucrãri mecanizate, aferente perioadei pentru care solicitã acordarea ajutorul de stat prin rambursare, copia facturilor fiscale de cumpãrare a motorinei emise de vanzãtor pe numele solicitantilor, si alte documente specifice. Cererile de platã pot fi depuse de administrator, reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea emisã de cãtre administratorul sau reprezentantul legal va fi insotitã de copia actului de identitate al persoanei imputernicite. ßAgentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã va efectua, in perioada imediat urmãtoare, plãtile pentru diferenta aferentã cantitãtilor de motorinã utilizatã in agriculturã pentru trimestrul III 2016, aprobatã prin Ordinului MADR nr. 3/11.01.2017. Diferenta cantitãtilor de motorinã este de 66.267.838,808 litri, iar valoarea totalã a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651, 00 lei’, se aratã in comunicatul APIA. Pentru anul 2017, cererile de acord prealabil pentru finantarea diferentei de accizã la motorina folositã in agriculturã au putut fi depuse la APIA panã pe data de 31 decembrie 2016.