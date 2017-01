Avertismente pentru angajatorii care nu protejeazã muncitorii de ger

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a verificat respectarea mãsurilor ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme negative, pentru protectia persoanelor incadrate in muncã. Controalele au fost efectuate ca urmare a avertizãrilor emise de Administratia Nationalã de Meteorologie in luna ianuarie 2017. Panã la aceastã datã, au fost verificati un numãr de 15 agenti economici ce desfãsurau activitate in spatii deschise, fiind identificate 15 neconformitãti si aplicate 15 avertismente scrise. ‘Ne concentrãm atentia pe sectoarele economice in care se lucreazã in spatii deschise si se desfasoarã activitãti ce necesitã efort fizic deosebit. În aceste cazuri, angajatorii trebuie sã ia toate mãsurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in muncã. Angajatorii care nu pot asigura aceste conditii trebuie sã stabilieascã de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor alte mãsuri. Este vorba despre reducerea programului de lucru sau esalonarea pe douã perioade a zilei de lucru’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef ITM Vaslui. Inspectia Muncii va monitoriza si in perioada urmãtoare modul in care angajatorii din judetul Vaslui vor dispune mãsuri ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme, pentru protectia salariatilor ce desfãsoarã activitate in spatii deschise sau desfãsoarã activitãti ce necesitã efort fizic deosebit.