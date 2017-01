Autoturism antifonat cu tigari de contrabanda, descoperit in PTF Albita

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Radu P., in varstã de 25 de ani, conducand un autoturism marca Audi, inmatriculat in Republica Moldova. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului, ocazie cu care, echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si lucrãtori vamali, a descoperit, ascunse in portierele, tavanul, haionul si aripile spate ale autoturismului, 1.500 pachete tigãri marca ‘Ashima’, fãrã timbru de accizã. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura confiscãrii tigaretelor, in valoare totalã de 6.675 lei, si sanctionarea contraventionalã a tanãrului cu amendã in valoare de 8.000 lei.