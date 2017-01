Arhive de aur

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

Fostii salariati ai SC Mecanica si Hitrom, agenti economici reprezentativi ai Vasluiului cu mai bine de 15 ani în urmã, au gãsit în arhive actele necesare pentru a putea primi grupele de muncã. În ultimele zile, zeci de fosti angajati s-au prezentat la Casa Judeteanã de Pensii cu adeverinte noi, pentru a le fi recalculate pensiile. Minunea asteptatã de ani de zile de muncitori a fost posibilã dupã intrarea în vigoare, pe 12 noiembrie anul trecut, a unei legi care mãreste portofoliul documentelor prin care se pot dovedi grupele de muncã.

Fostii salariati de la fabricile Mecanica si Hitrom din municipiul Vaslui au tras, in sfarsit, lozul castigãtor. Dupã intrarea in vigoare a legii care permite recunoasterea grupelor de muncã si in baza altor documente, in arhivele celor douã societãti s-au identificat acte in sprijinul salariatilor. Legea nr. 172/2016, care modificã Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a intrat in vigoare la 12 noiembrie 2016. Prin noua lege sa majorat considerabil plaja de documente in baza cãrora salariatii pot solicita recunoasterea grupei de muncã. Astfel, in cazurile in care nu existã nominalizarea gru – pelor de muncã, ea se poate face avand ca dovadã state de platã, contracte colective de muncã, decizii, contractul individual de muncã, nominalizarea de meserii, tabele etc. Vasilica Robu, directorul Casei Judetene de Pensii Vaslui, a spus cã, in ultimele zile, zeci de persoane au venit la institutie pentru a le fi recalculatã pensia. ‘Dupã intrarea in vigoare a acestei legi si posibilitatea de a dovedi existenta grupelor de muncã si cu alte acte, de la cele douã fabrici vin la noi foarte multe persoane cu adeverinte. De la Hitrom si Mecanica, oamenii au reusit sã obtinã adeverinte pentru grupele de muncã, iar acum noi le recalculãm pensiile. Avem un volum mare de muncã’, a declarat Vasilica Robu. Pentru recalculare pensiei, dosarele respectivilor pensionari trebuie procesate in aplicatiile electronice, pentru a primi un rãspuns in maxim 45 de zile. Cererea de recalculare si adeverinta pentru grupele de muncã sunt inregistrate la biroul de stabiliri pensii, si tot aici se face si recalcularea drepturilor bãnesti.

Atentie la intrarea în vigoare a legii!

Persoanele care se intereseazã de grupele de muncã trebuie sã stie cã se tine cont de data la care a intrat in vigoare actul normativ. În cazul in care adeverintele au fost emise inainte de 12 noiembrie 2016, petentii trebuie sã isi scoatã de la angajator o nouã adeverintã, care sã fie datatã ulterior intrãrii in vigoare a legii. ‘Aceastã lege a modificat articolul nr. 158 si au fost introduse mai multe subcapitole. Oamenii trebuie sã isi scoatã adeverinte dupã data de 12 noiembrie 2016, pentru a nu mai exista suspiciuni cã aceste acte nu sunt conforme. La arhiva de la Tomesti, dacã a fost eliberatã o adeverintã contracost si nu a fost valorificatã, oamenii care se duc acum nu mai achitã alti bani’, a precizat Vasilica Robu. În anii trecuti, instantele de judecatã au fost singura sperantã a fostilor salariati pentru recunoasterea grupelor muncã. Practic, dupã ce legislatia a fost modificatã in anul 2008, cand s-a impus un nou format de adeverintã, salariatii care doreau sã iasã la pensie nu si-au mai putut valorifica grupa de muncã. Situatia disperatã a sute de vasluienii care nu si-au putut valorifica grupele de muncã isi are originea in perioada 1990 – 1991, cand conducerile societãtilor co – merciale nu au fãcut nominalizãrile privind incadrarea locurile de muncã. Mai exact, consiliile de administratie ale firmelor trebuiau sã mentioneze cã in sedinta CA au fost nominalizate locurile de muncã care se incadreazã in grupa de muncã. Procesul-verbal (cu numãr de inregistrare) trebuia atasat la documentatia existentã in arhive. Cum aceste procese-verbale nu existã, firmele care gestioneazã arhivele nu au putut elibera fostilor salariati adeverintele de muncã.