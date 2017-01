Aproape jumãtate dintre români ar prefera sã-si încãlzeascã locuintele prin utilizarea energiei solare

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Utilizarea energiei solare drept sursã principalã de încãlzire a locuintei se situeazã în preferintele a 49% dintre români, care considerã cã astfel ar contribui la protejarea mediului înconjurãtor, relevã un studiu realizat în opt tãri europene.

Eventuala trecere la un astfel de sistem de incãlzire, indicat drept ideal, ar presupune insã o transformare radicalã intr-o tarã precum Romania unde, potrivit studiului mentionat, majoritatea locuintelor sunt incãlzite de centrale pe gaze naturale sau sunt dependente de sistemele de termoficare locale. Doar 1% dintre respondenti au indicat cã, in prezent, folosesc energia solarã pentru incãlzirea casei si tot 1% au mentionat cã au dezvoltat sisteme bazate de energia geotermalã. Energia solarã este indicatã drept variantã idealã pentru incãlzirea caselor si de cãtre respondentii din alte tãri. Italienii si ungurii sunt cei mai favorabili acestei resurse, 60% dintre cei chestionati arãtand cã ar opta fãrã rezerve pentru un astfel de sistem de incãlzire. Cel mai putin interesati de cãldura de la soare sunt britanicii. Doar 38% dintre acestia ar dori sã-si incãlzeascã locuintele pe baza energiei solare, iar alti 36% ar prefera in continuare incãlzirea pe bazã de gaze naturale. În multe tãri europene, lemnul continuã sã fie utilizat in mare mãsurã drept combustibil. Aproape o treime (31%) dintre cetãtenii maghiari folosesc lemnul pentru incãlzirea caselor, acestia fiind urmati de cehi (20%) si romani (19%). De asemenea, 10% dintre romanii intervievati au declarat cã folosesc dispozitive electrice de tipul radiatoarelor/caloriferelor electrice pentru incãlzire, ponderea utilizatorilor din Romania a acestui tip de incãlzire fiind sub cea a celor din Marea Britanie (18%), dar mult peste cea a celor din Italia, unde doar 1% au declarat cã folosesc surse de incãlzire alimentate cu energie electricã. Cãrbunele si combustibilii petrolieri au un rol mai degrabã neglijabil pe piata de incãlzire a locuintelor din Europa Centralã si de Est, ceea ce vine sã contrazicã perceptia comunã conform cãreia respectivele resurse ar fi utilizate pe scarã largã in aceastã zonã. Aceste rezultate fac parte din studiul ‘Trãind in Europa’, in cadrul cãruia E.ON si Kantar EMNID au chestionat circa 8.000 de oameni din Germania, Marea Britanie, Italia, Republica Cehã, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria in luna decembrie 2016.