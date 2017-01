Anumite sectoare de drum ar putea fi închise

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea închide anumite sectoare de drum din cauza conditiilor meteorologice nevaforabile anuntate, ieri, de Administratia Nationalã de Meteorologie (ANM), conform protocolului comun încheiat cu Politia Rutierã, a anuntat institutia, într-un comunicat de presã.

Potrivit sursei citate, ca urmare a noilor avertizãri Cod galben si Cod portocaliu de ninsori si viscol, emise de meteorologi, CNAIR va actiona in conformitate cu programul stabilit, in vederea asigurãrii conditiilor optime de trafic la nivelul tuturor directiilor regionale de drumuri si poduri. De asemenea, conform Protocolului comun cu Politia Rutierã, dacã va fi cazul, se va lua decizia inchiderii unor sectoare de drum. ßAcest demers este necesar atat pentru desfãsurarea activitãtii de deszãpezire, cat mai ales pentru siguranta participantilor la trafic. În acest caz, este bine ca din autovehicule sã nu lipseascã hainele groase, pãturi, alimente, apa potabilã si cel putin un telefon mobil cu incãrcãtor la priza auto. Tinand cont de conditiile de iarnã, este obligatorie echiparea masinii cu cauciucuri de iarnã si cu echipament specific de interventie in cazul unor evenimente nedorite’, precizeazã compania de drumuri. În acelasi timp, pentru evitarea unor riscuri majore, CNAIR recomandã ca deplasarea sã se facã doar in cazuri exceptionale si mentioneazã faptul cã interventia in timp util a utilajelor de deszãpezire este conditionatã si de respectarea de cãtre participantii la trafic a tuturor regulilor de circulatie si a restrictiilor impuse. Meteorologii au emis, ieri, noi avertizãri meteo Cod galben si Cod portocaliu de ninsori si viscol, vala – bile in 15 judete si in munic ipiul Bucuresti, panã miercuri searã. De asemenea, de asearã, la ora 23.00, panã astãzi, la ora 15.00, alte sase judete din zona Moldovei se aflã sub Cod portocaliu de ninsori si viscol. Pe de altã parte, incepand de asearã, de la ora 21.00, panã astãzi, la ora 21.00, este in vigoare un Cod galben de fenomene meteo extreme. În intervalul respectiv, aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-esticã si va cuprinde treptat jumãtatea de est a tãrii. În cea mai mare parte a Munteniei si a Moldovei, in zona Carpatilor de Curburã si, temporar, in Dobrogea, vor fi ninsori moderate cantitativ, iar vantul va avea intensificãri cu viteze de 50 – 60 km/h, viscolind si spulberand zãpada. Judetele avertizate cu Cod galben sunt: Iasi, Bacãu, Vaslui, Vrancea, Buzãu, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Capitala. În functie de evolutia meteo – rologicã, Administratia Nationalã de Meteorologie mentioneazã cã va actualiza avertizãrile emise.