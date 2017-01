Anul trecut, vasluienii au pus «la saltea» 100 milioane de lei

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

În 2016, economiile din bãnci ale populatiei din judetul Vaslui au crescut cu 100 milioane de lei. Cresteri substantiale ale noilor depozite bancare s-au înregistrat atât în lei, cât si în valutã. Vasluieni au început sã prefere disponibilitãtile la vedere în lei si valutã, instrumente financiare mult mai flexibile în comparatie cu depozitele la termen. Numai în luna noiembrie, economiile persoanelor fizice la bãnci au crescut cu 21 milioane de lei.

Potrivit datelor publicate la sfarsitul anului trecut de Banca Nationalã a Romaniei, in luna noiembrie 2016, diponibiitãtile la vedere in lei ale gospodãriilor populatiei din judetul Vaslui erau de in sumã totalã de 235,3 milioane de lei. Pe acelasi segment financiar-bancar, in ianuarie 2016, disponibilitãtile la vedere ale persoanelor fizice erau de numai 168,8 milioane de lei. Si in ceea ce priveste disponibilitãtile la vedere in valutã sumele economisite de vasluieni au crescut considerabil. Dacã in luna ianuarie disponibilitãtile la vedere in valutã erau de 106,3 milioane de lei, la sfarsitul lunii noiembrie, sumele din bãnci ale populatiei au crescut la 147 milioane de lei. În ceea ce priveste depozitele la termen in valutã, acestea s-au mentinut pe parcursul intregului an la circa 304 milioane de lei. În schimb, pe segmentul depozitelor la termen in lei, in noiembrie 2016, depozitele erau in valoare totalã de 667 milioane de lei, mai mici cu 7 milioane de lei in comparatie cu economiile populatiei din ianuarie, care se situau la 674,4 milioane de lei. Pe ansamblu, pe cele patru instru – mente financiar-bancare, economiile gospodãriilor populatiei din judetul Vasui au crecut, anul trecut, cu 100 milioane de lei. Numai in luna noiembrie 2016 vasluienii au depus la bãnci economii in lei de 12 milioane lei, iar la economiile in valutã, depozitele noi au crescut cu 9 milioane de lei. Practic, vasluienii nu s-au lãsat cuprinsi de spiritul sãrbãtorilor de sfarsit de an, nu au marsat pe consum, economisind astfel nu mai putin de 21 milioane de lei.

Salariul mediu net din Vaslui, mai mic cu 542 lei fata de salariu net national

În luna septembrie 2016, la nivel national, salariul mediu net a fost de 2.094 lei, in crestere fatã de luna precedentã cu 18 lei. Valorile cele mai mari ale salariilor s-au inregistrat in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (5.737 lei), iar cele mai mici, in hoteluri si restaurante (1.265 lei). Cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat acordãrii de prime ocazionale, drepturi in naturã si ajutoare bãnesti, sume din profitul net si din alte fonduri, dar si realizãrilor de productii ori incasãrilor mai mari (functie de contracte). Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net au fost de 20,6% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv cu 11,2% in fabricarea produselor produselor obti – nute din prelucrarea titeiului. La sfarsitul lunii august, in judetul Vaslui se inregistra un numãr de 54.689 salariati. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net a fost de 1.552 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (1.654 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.419 lei, si din agriculturã, silviculturã si piscicul turã, cu 1.351 lei