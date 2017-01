Anul trecut s-au plãtit prestatii sociale de aproape 295 milioane lei

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

In cursul anului trecut, populatia din judetul Vaslui a incasat prestatii sociale in sumã totalã de 294.976.000 lei. Numai in luna decembrie 2016, Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a achitat prestatii sociale in valoare totalã de 27.678.000 lei. Cea mai mare sumã, in valoare de 9.730.000 de lei, a fost achitatã pentru cei 94.691 beneficiari de alocatie de stat. Pe al doilea loc in topul prestatilor sociale se numãrã alocatia pentru sustinerea familiei, cu 13.412 beneficiari si sume incasate care se ridicã la 2.204.000 lei. Pe segmentul indemnizatiei pentru cresterea copilului, cei 1.865 de beneficiari au incasat 2.390.000 de lei, in timp ce cei 11.129 beneficiari de venit minim garantat au primit 3.362.000 lei. Dacã ne raportãm la populatia stabilã a judetului Vaslui, care este de 395.499 persoane, un procent de 41% din vasluieni primesc un sprijin financiar din partea statului. oTn prezent, noi gestionãm un numãr total de 15 prestatii sociale. Pe executia bugetarã din anul trecut, in medie, am avut lunar 165.688 beneficiari de drepturi socialeo, spune Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui. Cu un numãr foarte mare de beneficiari si sume de bani consistente, multi vasluieni nici nu si-au mai incasat ajutoare sociale, in valoare de 940.854 lei. Din moment ce nu si-au ridicat banii, beneficiarii se transformã in creditori ai bugetulu de stat. Cele mai multe mandate postale neonorate sunt pe segmentul alocatiilor de stat, al alocatiilor pentru sustinerea familiei si al beneficiarilor de ajutoare sociale.