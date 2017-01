Anul trecut, inspectorii ABA Prut-Bârlad au fãcut peste 700 de controale

joi, ianuarie 26, 2017, 3:00

În anul 2016, Administratia Bazinalã de Apã (ABA) Prut-Barlad a urmãrit cu precãdere modul de aplicare a legislatiei in vigoare in domeniul gospodãririi calitative si cantitative a resurselor de apã. Astfel, inspectorii au verificat starea de salubritate a cursurilor de apã, asigurarea scurgerii apelor mari in sectiunile podurilor si podetelor, modul de realizare a santurilor marginale ale drumurilor si rigolelor stradale din localitãti, precum si stadiul realizãrii mãsurilor dispuse anterior prin procesele-verbale de control. Totodatã si acumulãrile din categoriile C si D au fost verificate de inspectorii de la ABA Prut-Barlad. S-a controlat existenta actelor de reglementare din punct de vedere al gospodãririi apelor si sigurantei barajelor, stadiul realizãrii mãsurilor dispuse anterior prin procesele-verbale de control si demersurile initiate de administratori pentru obtinerea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodãririi apelor si siguranta barajelor. Reprezentantii Inspectiei Bazinale de Apã au cercetat cu atentie starea tehnicã si functionalitatea lucrãrilor si echipamentelor hidromecanice, existenta stocului de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteo pericu loase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluãrilor accidentale in conformitate cu prevederile legale, dar si calificarea personalului de exploatare al acumulãrilor in domeniu hidrotehnic. Unitãtile potential poluatoare au fost, si ele, verificate anul trecut. În timpul controalelor, s-a urmãrit existenta actelor de reglementare din punct de vedere al gospodãririi apelor, verificarea stãrii tehnice si a indeplinirii mãsurilor dispuse anterior, modul in care sunt asigurate mãsurile necesare pentru prevenirea poluãrii accidentale a cursurilor de apã si existenta stocului de materiale necesar interventiei in caz de poluãri accidentale, dar si stadiul realizãrii mãsurilor dispuse anterior prin procesele-verbale de control. Inspectorii de la Administratia Bazinalã de Apã Prut-Barlad au pus accent si pe verificarea corectitudinii extragerii agregatelor minerale din albiile cursurilor de apã si din terase, alimentãrile cu apã si statii de epurare in sistem centralizat, dar si lucrãrile de traversare a cursurilor de apã (podete, punti pietonale, poduri rutiere sau poduri CF). Astfel, in anul 2016, inspectorii din cadrul ABA Prut-Barlad au efectuat un numãr de 702 controale, din care 98 la unitãtile administrativteritoriale, privind starea de salubritate a cursurilor de apã, 136 la acumulãrile din categoriile de importantã C si D, 63 la unitãtile potential poluatoare, 19 la unitãtile care efectueazã lucrãri de extragere a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apã sau din terase, 15 la unitãtile care au in administrare lucrãri de traversare a cursurilor de apã, 77 la unitãtile care administreazã si/sau exploateazã sisteme de alimentare cu apã si statii de epurare in sistem centralizat si, in sfarsit, 294 la alte folosinte consumatoare si neconsumatoare de apã. În urma verificãrilor efectuate, pentru neregulile constatate, au fost aplicate un numãr de 33 de sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 45.000 lei. De asemenea, au fost formulate douã sesizãri cãtre organele de cercetare penalã cu privire la functionarea unor folosinte de apã fãrã autorizatie de gospodãrire a apelor. ‘Reprezentantii ABA Apã Prut-Barlad preferã o atitudine constructivã si de indrumare, trasand in fazã initialã mãsuri de remediere a neconcordantelor constatate, urmand ca intr-o fazã ulterioarã, in cazul nerespectãrii mãsurilor trasate, sã aplice sanctiuni punitive’, a subliniat Andreea Poenaru, purtãtorul de cuvant al ABA Prut- Barlad.