ANAF a schimbat decontul de TVA pentru agricultori

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF) propune un nou model de decont de TVA pentru agricultori, avand in vedere modificãrile fiscale intervenite la inceputul acestui an, potrivit unui comunicat al ANAF. ‘Din 1 ianuarie 2017, a fost introdus regimul special pentru agricultori care le permite acestora sã beneficieze de o compensatie in cotã forfetarã pentru taxa aferentã achizitiilor. Totodatã persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueazã achizitii de la agricultori pot deduce aceastã compensatie. (…) Aceste schimbãri legislative necesitã aprobarea unui nou model de decont de TVA. Decontul de taxã pe valoarea adãugatã propus se utilizeazã incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2017′, se subliniazã in comunicat. Totodatã, institutia reaminteste faptul cã TVA este de 19%, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, cotã care se aplicã asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile nescutite de taxã sau care nu sunt supuse cotelor reduse. ßPrecizãm cã persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care efectueazã in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tãrii, pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea cãsutei cores pun zãtoare din programul de asistentã pus la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã’, se mai spune in comunicat.